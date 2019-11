Der var masser af legetøj til trængende børn. Foto: Mads Faber

Torsdag i sidste uge var der Folkekøkken og legetøj på dagsordenen i EnergiCenter Voldparken.

Af Erik Fisker

Frivilligcenteret havde udsendt en opfordring til at aflevere gammelt legetøj, så andre børn kunne få glæde af det. – Legetøjsindsamlingen var en kæmpe succes og viser, at der er brug for et sted som Frivilligcentret, hvor der tages det lange seje træk for at skabe forpligtende lokale fællesskaber og de hurtige indsatser til gavn for andre, som vi slet ikke kender, siger Mads Faber fra Frivilligcenteret.

Det Økologiske Folkekøkken afsluttede samme dag efterårssæsonen med manér. Der kom over 200 gæster, som spiste dagens ret – økologisk vegetarcurry. Det Økologiske Folkekøkken har en forårs- og efterårssæson med 10 gange hver sæson.

Der var også lejlighed til at fejre Svend fra folkekøkkenet, der har ydet en helt prisværdig indsats og havde gang nr. 100 som frivillig.