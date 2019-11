Forskerpraktik for gymnasieelever for femte gang

Gymnasieelever i praktik som forskere. Foto: Carol Munkers

Forskerpraktisk er en mulighed for elever i 2. og 3. G for at samarbejde med forskere på fire workshops i løbet af efteråret

Af Gitte Ganderup

For femte gang er forskerpraktikken med gymnasieelever fra Nørre G i Brønshøj og Christianshavns Gymnasium overstået med succes. I sidste uge blev der holdt afslutning og eleverne kunne præsentere projekter inden for så varierede emner som papyrusfremstilling, bakterier som helbredelse, medier og tillid samt stamceller.

Eleverne blev ved projektets start sat ind i den nyeste forskning på det område, som de valgte. Sammen med forskeren undersøgte og diskuterede de emnet og i nogle af projekterne var der desuden mulighed for at indlægge forsøg eller anden form for dataindsamling og bearbejdning af denne.

Forskerpraktik er et frivilligt forløb for elever, som vil prøve kræfter med forskningens verden. Eleverne vælger forskningsområde efter interesse og bliver gruppevis sat sammen med forskeren inden for feltet. Projektet foregår som et samarbejde mellem Nørre Gymnasium og Christianshavns Gymnasium.