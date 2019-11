Forsøg med lukning af Korsager Allé

Her spærres for Korsager Allé ved Husumvej. Foto: ef

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter nu et forsøg med at lukke Korsager Allé ved Husumvej på strækningen mod Frederikssundsvej for gennemkørende biltrafik. Forsøget forventes at forløbe frem til marts næste år.

Af Erik Fisker

Formålet med forsøget er at forbedre den trafikale situation for de bløde trafikanter på Korsager Allé ved at lukke for gennemkørende biltrafik mellem Frederikssundsvej og Husumvej.

– Hvis vi skal have flere til at tage cyklen på tværs af København, skal vi skabe bedre forhold for cyklisterne. På Korsager Allé spærrer vi nu for gennemkørende biltrafik for at holde bilisterne på det overordnede vejnet. Det vil forhåbentlig betyde, at biltrafikken falder, og at de bløde trafikanter dermed får bedre plads og en tryggere genvej gennem Husum. Dermed opfylder vi et udtalt lokalt ønske, og det er jeg rigtig glad for, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Det vil fortsat være muligt for cyklister og fodgængere at passere Korsager Allé i begge retninger. Der opsættes skilte i området med information om lukningen, og forvaltningen holder løbende øje med trafikken.

FAKTA FAKTA

Lukningen vil blive etableret i slutningen af november og vil blive fjernet igen i marts 2020.På baggrund af en evaluering af forsøget besluttes det, om lukningen skal gøres permanent.[/color-box]