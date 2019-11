Fremtidsværksted om ’Sammen om Bellahøj’

Bebyggelsen på Bellahøj med Degnemosen i forgrunden. Foto: Kaj Bonne

Med livlig debat og mange gode ideer til styrket netværk og samarbejde mellem beboere og interesserede samarbejdspartnere er kursen for de kommende fire år ved at blive lagt

Af Erik Fisker

50 personer, – beboere fra de fire Bellahøj afdelinger, fagfolk fra kultur- og socialforvaltningen, lokalpoliti og andre fagfolk var onsdag i sidste uge samlet til evaluerings- og fremtidsseminar på Restaurant Bellahøj for at tale om hvordan man kan forbedre indsatsen, styrke den lokale forankring og inddrage endnu flere beboere i fælles aktiviteter og den forebyggende boligsociale indsats i Sammen om Bellahøj.

– En positiv udvikling

Københavns Kommune har i budget 2020-2023 afsat 1,1 mio. kr. årligt til at videreføre projektet ’Sammen om Bellahøj’. Sammen om Bellahøj startede i 2016. Projektet bygger på det koordinerende og beboerdrevne samarbejde mellem de fire lokale boligafdelinger AAB, AKB, fsb og SAB og samarbejdet med socialforvaltningen.

– Bellahøjbebyggelsen gennemgik i løbet af 00’erne en ændring i beboersammensætningen med et voksende behov for indsats rettet mod unge og udsatte familier. Sammen om Bellahøj har givet de sociale indsatser synlighed og lokal forankring ved at arbejde ud fra de fælles lokaler hos fsb i Bellahøj Nord, fortæller John Steen Johansen, der formand for afdelingsbestyrelsen hos SAB på Bellahøj.

– Den lokale projektkoordinator gennem fire år, Jette Krøyer, lokal socialrådgivning og en koordineret indsats rettet mod kvarterets unge har bidraget til iværksættelse af aktiviteter og en positiv udvikling i lokalområdet, fortsætter John Steen Johansen.

Sammen om Bellahøj har også påkaldt sig opmærksomhed udenfor kommunen. I går var 35 norske forskere og fagfolk, der arbejder med inddragelse af børn og unge i forskning og demokrati, på besøg på Bellahøj for at høre om erfaringerne.