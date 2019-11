Søndag den 1. december, kl. 9-12 er der mulighed for at komme med ornitolog Vicky Knudsen på en guidet tur ved Utterslev Mose.

Af Erik Fisker

Søndag den 1. december, kl. 9-12 er der mulighed for at komme med ornitolog Vicky Knudsen på en guidet tur ved Utterslev Mose.

Det bliver vejr og vind, der er bestemmende for hvilke arter, der kan nydes i naturen. Det er Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har arrangeret turen, og deltagelse er gratis.

Det anbefales at huske en kikkert. Mødestedet er hjørnet af Pilesvinget og Brønshøj Kirkevej. /EF