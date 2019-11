Glade vindere til Freja HK’s julebanko

Der var mange glade vindere til Freja HK’s årlige julebankospil. Foto: Christina Andersen

Lørdag eftermiddag afholdte Freja HK det årlige julebankospil med mange glade vindere til følge

Af Redaktionen, redigeret

Et stort antal frivillige med tilknytning til klubben havde opsøgt de lokale erhvervsdrivende på Frederikssundsvej for at spørge, om de ville sponsorere præmierne til spillet. Det var der heldigvis mange, der gerne ville, og derfor var der igen i år mange flotte præmier på spil. Freja HK siger stort tillykke til de mange vindere OG særligt tak til alle butikkerne der ville hjælpe med en præmie og dermed støtte vores ungdomsafdeling. Husk at handle lokalt!