Guitarrock fra fem årtier

Straight On ved Rock am See ved Berlin. Foto: Pressefoto.

Vild med navne som Neil Young, The Who og Eric Clapton? Torsdag d. 28. november kl. 20 er der guitarrock i gavmilde mængder spillet af det lokale lokale coverband Straight On i Pilegården

Af Redaktionen, redigeret