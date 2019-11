Hjælp til julen

Hvert år deler Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje godt 50 julehilsner ud til de mest udsatte børnefamilier i sognet.

Af Erik Fisker

Julehilsnerne indeholder et gavekort, som familierne kan bruge til vareindkøb, dvs. julemad og evt. gaver til børnene. Der skal søges inden den 19. november.

– Man kan hjælpe de udsatte familier igennem hele december måned ved at give en gave til menighedsplejen via Bellahøj Kirkes indsamlingskonto på mobilePay: 204532. Mærk gaven MPL, siger sognepræst Asser Skude, der er formand for menighedsplejen i Bellahøj-Utterslev Sogn. Han takker mange gange på forhånd.