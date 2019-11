Husum på førstepladsen

Der var sydlandsk stemning med masser af romerlys og fyrværkeri, da Husum Bk vandt 5-1 over Fremad Amager 2 i Københavnsserien fredag aften. Foto: Privat

Med en sejr på 5-1 over Fremad Amager 2 sluttede kalenderåret 2019 perfekt for Husum Boldklub, som med seks points forspring kan overvintre på førstepladsen i Københavnsserien (KS)

Af Redaktionen, redigeret

Det var tydeligvis en fredag aften, som skulle fejres! Der var både godt spil og sydlandsk stemning med sang, romerlys og fyrværkeri som var et årtusindeskifte værdigt, da Husum Boldklub afsluttede kalenderåret 2019 med at vinde sin tredje kamp på stribe og dermed cementere topplaceringen i KS, oven i købet med et forspring på hele seks point ned til nummer 2, BK Skjold.

Blot to nederlag og en enkelt uafgjort var det blevet til i sæsonens første 12 kampe, og der var heller ingen slinger i valsen denne fredag aften, hvor stemingen som nævnt var i top, fortæller Mads Stangegaard fra Husum Support.

Både Jeppe Skov Orbe og Mikkel Bo Eriksen blev dobbelte målskytter i storsejren, mens åbningstræfferen var signeret Asmat El Ouragui.

Københavnsserien går nu på vinterferie, så bortset fra de mange træningskampe i januar og februar er næste betydende kamp først i marts 2020.