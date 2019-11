IF Stadion holder trit med topholdene i 2. division

Casper Wager blev IF Stadions topscorer mod Furesø HK med 10 mål. Foto: Presse

Med en flot udesejr på 33-28 over Furesø HK i Værløsehallen vandt IF Stadion for fjerde kamp i træk. Det betyder, at man ligger på en flot andenplads i håndboldens 2.division, pulje 3

Af Henrik Hvillum