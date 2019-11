Julebazar i Pilegården

Der er mange lækre hpndlavede sager på årets julebazar. Hos Pernille Terp kan man blandt andet se japansk inspireret julepynt i origami. Foto: Pernille Terp

Håndsyede tasker, bamser, sanseposer, bluser, strik, kunst, pynt, nips og smykker

Af Redaktionen, redigeret

Der er masser af håndlavede sager på årets julebazar plus en genbrugsworkshop med kunstneren Susse Volander. Det kreative julemarked for hele familien er lørdag d. 23. november kl. 11-17.

Er man vild med flotte, håndlavede sager, hjemmestrik til den kolde vinter, eller en finurlig ekstra julegave, så er der gode chancer for at gøre et scoop i Pilegården. Kulturhuset kommer til at bugne af nips, keramik, julepynt og kreative julegaver, som man ikke lige opstøver i en almindelig butik, når bydelens kreative folk samles og sælger lidt ud af deres kreationer. Fællesnævneren er at folkene bag de 30 boder selv har kreeret det, som de sælger og til priser, som er overkommelige. I nogle af boderne er der desuden workshops, hvor man for små beløb kan udfordre sin egen kreativitet og eksempelvis male på beton eller flette sig en avanceret julestjerne.

I Susse Volanders kreative genbrugsjuleværksted kan man helt gratis lave alt det, som man overhovedet orker af til-og-fra-kort, krybbespil, og julepynt. Der er åbent kl. 12-15 og alle kan være med. Der skal klippes, klistres, limes, snakkes, grines og hygges. Man dropper bare forbi.

For de små byder dagen også på en skattejagt, hvor man kan vinde en stor julesæk med spændende julesager.

Der er fri entré til julebazaren.