Julen synges ind med Sigurd og Bjørnen Bjørn

Sigurd og Bjørn optræder i Bellahøj Kirke. Foto: presse

Sigurd & Bjørnen Bjørns store juleshow afholdes lørdag den 30. november, kl. 16.30 i Bellahøj Kirke.

Af Erik Fisker

Tag børn og børnebørn i hånden og oplev en koncert, hvor der vil være nissedrillerier, musikere med nissehuer og masser af fællessang.

Sigurd har planlagt en helt særlig julesangs-battle. Hvor mange julesange kan man nå at synge på 5 minutter? Julequiz bliver der også – og selvfølgelig mulighed for at synge julen ind, med både julens salmer og sange, men også med Sigurds egne kendte sange fra TV.

Publikum får udleveret et sanghæfte med tekster, så der kan synges med for fuld juleudblæsning. Der er lagt op til en fantastisk oplevelse for hele familien – unge som gamle – hvor alle med garanti kommer i den rette julestemning. Og koncerten er gratis for alle.

EF