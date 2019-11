KAB lukker affaldsskaktene uden at lytte til beboerne

Velkommen til Bellahøj. Foto: privat

Affaldsskaktene lukkes midlertidigt hos SAB Bellahøj I og II

Af Erik Fisker

Det var den besked, KAB sendte til beboerne, da der torsdag den 31. oktober blev opsat information og uddelt en skrivelse i bebyggelsen.

– KAB begrunder lukningen med at KAB har fået et påbud om at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte i forbindelse med håndtering af dagrenovation i skakte og skralderum, og påbuddet skal efterkommes den 15. november, fortæller formanden for afdelingsbestyrelsen for SAB på Bellahøj, John Steen Johansen.

– Det er dog ikke Arbejdstilsynet, der kan lukke skaktene. De har blot pålagt KAB at gøre noget ved arbejdsmiljøet og de tunge løft, så medarbejderne ikke er udsatte og belastede, når de udfører deres arbejde. KAB har ikke efterkommet påbuddene og vælger i stedet at lukke i affaldsskaktene. KAB fik påbudet i marts 2018, så de har haft lang tid til at finde løsninger og gøre noget, tilføjer han.

– KAB ville lukke skakterne allerede i marts måned 2019. De meddelte afdelingsbestyrelsen, at Arbejdstilsynet havde pålagt KAB at lukke skaktene, fortsætter John Steen Johansen.

– Vi skrev til direktøren for KAB men fik ikke noget svar. Derfor kontaktede vi Arbejdstilsynet som sagde, at de ikke havde pålagt KAB at lukke skaktene. Det kan de slet ikke. De kan give påbud og hvis KAB ikke efterkommer dem kan de give dagbøder, siger han. Afdelingsbestyrelsen har gennem længere tid foreslået løsninger, som KAB ikke har efterprøvet, og derfor er lukning af affaldsskaktene en overraskende beslutning uden om beboerdemokratiet, siger John Steen Johansen.

Forslag til andre løsninger

Flemming Jørgensen har boet på Bellahøj siden 1962. Han har været med i arbejdsgruppen for at finde affaldsløsninger.

– Vi har som beboere foreslået KAB mange tekniske og praktiske løsninger. Vi har forslået, at de kunne gøre poserne i skaktrummene mindre, så de ikke er så tunge og skakte oftere. Vi har foreslået vippevogne, der kan køre affaldet ud, så de ansatte ikke skal løfte. Vi har forslået, at de rengjorde skaktrummene og brugte mere solide poser så de ansatte ikke bliver udsat for biologiske agenser, siger Flemming Jørgensen.

– Vi har været på studiebesøg i Brøndby Strand, hvor de også har højhuse for at se hvordan de gør det. KAB har ikke seriøst arbejdet videre med eller undersøgt vores forslag, fortæller Flemming Jørgensen.

– I min opgang er der er mange ældre beboere, flere er oppe i 90´erne og en del beboere kan slet ikke gå ned med deres affald selv, tilføjer han.

– Lukningen af affaldsskaktene er blot en konsekvens af, at KAB ikke har passet deres arbejde og efterkommet Arbejdstilsynets påbud, siger Flemming Jørgensen, tidligere leder med årelang erfaring med sikkerhed og tekniske og praktiske løsninger i Københavns Lufthavn.