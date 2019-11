Brønshøj Gadekær. Foto: ef

Det ser alligevel ikke ud til at bydelen får endnu en mose.

Af Erik Fisker

Naturens gang er også her blevet sat til side, og Teknik- og Miljøforvaltningen har for nylig taget gadekæret på Brønshøjvej under kærlig behandling og renset, klippet og soigneret, så også gadekæret er klar til den kommende højtid – og ligner det der oprindeligt var meningen, nemlig et gadekær.

Brønshøj Gadekær har ikke nogen vandtilførsel, bortset fra nedbøren. I 1967 blev Brønshøj Gadekær opfyldt, men blev genskabt i reduceret form i 1980-erne.

Gadekæret i Husum blev opfyldt i 1970.