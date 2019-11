Letbane til Brønshøj – nej tak

De røde partier på rådhuset drømmer om at bygge en letbane til Brønshøj. Men Brønshøj skal ikke gentage letbanefadæsen fra Aarhus.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Beskæftigelses- og integrationsborgmester

De røde partier på rådhuset drømmer om at bygge en letbane til Brønshøj. Men Brønshøj skal ikke gentage letbanefadæsen fra Aarhus. Den midtjyske letbane har nemlig igen problemer. I den forgangne uge meldte togene pas pga. nattefrost, og de er tidligst helt tilbage på sporene igen efter jul. Det er endnu et signal om, at letbaner ikke er svaret på storbyernes trafikale udfordringer – heller ikke i Brønshøj.

Venstre har hele tiden været imod planerne om en letbane. Den vil skære bydelen over, fylde det meste af Frederikssundsvej og fjerne et hav af parkeringspladser, som holder de lokale erhvervsdrivende i live. Lige nu forhandler vi om kommuneplanen, der tegner udviklingen af København de næste 12 år frem. Så lad os én gang for alle aflive planerne om en letbane og i stedet gå i dialog med staten om finansiering af en metroforbindelse til Brønshøj. På den mellemlange bane, indtil en metro kan realiseres, må vi arbejde med en moderne bus-løsning, f.eks. en højklasset busforbindelse med kørsel i egen bane, der giver kort rejsetid og bedre sammenhæng mellem Brønshøj og resten af byen.