Lokale kor sparker julen i gang

Det lokale kor Synkoperne fotograferet til deres sommerkoncert i Præstegårdshaven. Foto: Presse

Er der noget der får julehumøret mere i top end tonerne af et sprudlende kor? I løbet af december kigger fire lokale kor forbi Pilegården med alt lige fra spirituals til fortolkninger af David Bowie

Uanset om man er til gospel, blues, jazz, pop eller rock, så er der gode toner i vente i Kulturhuset Pilegården, når fire lokale kor går på scenen i løbet af december.

Gospel Unusual

Gospel Unusual lægger ud med julens første korkoncert i Pilegården onsdag d. 4. december kl. 20. Repertoiret rummer svingende, traditionel gospel og spirituals tilsat kendte og mindre kendte sange. Koret blev dannet i 2000 og de 24 dygtige sangere fra Bellahøj Kirke har i tidens løb givet mange koncerter.

Rockus Brønshøj

Er man mere til rock og pop, så kan man samme aften høre koret Rockus slutte sæsonen af i oppe i Pilegårdens sal etagen ovenover. I Rockus Choir er der er plads både til de scenevante sangere og dem, der synger under bruseren. Fællesnævneren for alle i koret er sangglæden. Koret øver fast i Pilegården og nye stemmer er altid velkomne.

Synkoperne

Tirsdag d. 10. dec. kl. 19.30 er der mere korsang af den rytmiske slags, når det lokale kor Synkoperne giver koncert i caféen. Koret består af 20 sangglade mennesker fordelt på fire stemmer. Koret er ledet af korleder Lise Rydstrøm, der startede det under Rytmisk Aftenskole tilbage i 1998. Synkoperne ler meget og gerne ad sig selv, men tager deres musik alvorligt og gør altid deres bedste. Repertoiret ligger på kanten af poprock, gospel, jazz, latin og lidt gammeldags swing. Der er naturligvis også tid til et par julesange, og der bliver god anledning til at synge med.

Blue Covers

To dage senere torsdag d. 12. december kl. 19 kigger de 13 sangglade mennesker fra vokalgruppen Blue Covers forbi Pilegården caféscene. Her bliver julehumøret sparket i gang med korets egne, avancerede udgaver af soul og pop fra 60’erne og frem til i dag. Man kan høre sange af så forskellige kunstnere som blandt andre Depeche Mode, Aretha Franklin, Four Tops, Nephew og David Bowie. Sangene vil kunne genkendes, men de vil samtidig lyde helt anderledes. Der er fri entré til koncerten, men vil publikum støtte korets aktiviteter, så kan man donere et valgfrit beløb i pausen, når hatten går rundt i pausen.

