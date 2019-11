Mindre kørsel med bioaffald

I dag køres københavnernes bioaffald først til Glostrup og siden til Hashøj ved Slagelse, hvor det omsættes til biogas.

Af Erik Fisker

Men i fremtiden kan man nøjes med at køre madresterne til Solrød. Det vil nedsætte transportens CO2-aftryk med 67 pct. Hvis bioaffaldet fremover skal til Solrød, kræver det dog, at der etableres et forbehandlingsanlæg i forbindelse med Solrød Bioenergi. Et forbehandlingsanlæg kræver en investering på 62 mio. kr., og det initiativ har Teknik- og Miljøudvalget indstillet til godkendelse i Borgerrepræsentationen.