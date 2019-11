Møde om kollektiv transport i bydelen

Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge indbyder igen til debatmøde på EnergiCenter Voldparken. Foto: ef

Borgerrepræsentant Laura Rosenvinge (S) indbyder til debatmøde mandag den 25. november, kl. 19 i Kulturhuset Pilegården, salen på 1.sal

Af Erik Fisker

– Vi er nødt til at tale sammen om det store problem vi har med kollektiv transport i vores bydel. Mange i vores bydel har hverken adgang til tog eller metro i nærheden af sig. Når man ser på et kort over togstationer, er Brønshøj et stort hul. Det er ikke godt nok. Det skal vi have løst, siger hun.

– Jeg hører mange spørgsmål: Hvordan kan vi få metro til Brønshøj? Er letbanen blevet besluttet? Jeg kunne godt tænke mig at få afklaring på disse ting og sammen finde en løsning på problemet. Derfor inviterer jeg til mødet, hvor jeg også har inviteret blandt andet Jeppe Grønholt-Pedersen, kontorchef for Team Mobilitet i Københavns Kommune.