Ny biografi: Jørgen Ryg fandt lykken i Brønshøj

Jørgen Ryg tilhørte dansk revys guldalder. Men først nu kommer en samlet biografi om den sammensatte kunstner som til sidst fandt lykken og roen på en villavej i Brønshøj

Af Gitte Ganderup

Biografien om Jørgen Ryg har længe manglet vil nogle mene og det har de to forfattere Peter Borbjerg og Henrik Busborg netop rettet op på med biografien Jeg vil prøve det hele – en biografi om Jørgen Ryg.

– Sammen med Kjeld Petersen, Dirch Passer og Preben Kaas tilhørte Jørgen Ryg det, som er blevet kaldt dansk revys guldalder. Hans popularitet var enorm, og derfor har det også været en fantastisk oplevelse at få lov til at fortælle hans historie og tale med en lang række af de mennesker, som kendte ham, siger den ene forfatter Henrik Busborg.

Villa i Brønshøj

Den anden forfatter Peter Borberg fortæller, at mange af disse fortælinger har forbindelse til Brønshøj. Det var nemlig i murermestervillaen på Tølløsevej, at Jørgen Ryg fandt ro og glæde sammen med sin anden hustru Birgitte i et mere borgerligt liv end de mange vilde år i indre København.

– Jørgen Ryg mødte faktisk Birgitte i den lejlighed som han delte med Otto Brandenburg på Nørrebrogade. Egentligt var det Brandenburg som var lidt kærester med hende, men de to fandt hurtigt sammen, siger Peter Borberg.

Mødet i lejligheden og flytningen til Brønshøj blev enden på den nedtur som havde indeholdt stjernestatus men også medspillere som var umådelig trætte af hans manglende forberedelse, uvenskab med den ellers faste makker og ven Preben Kaas og det første ægteskabs opløsning. Det hele krydret med alt for meget fest og larm.

– De havde næsten ingen møbler men rigtig mange øl i den lejlighed på Nørrebrogade, siger Peter Borberg.

Stort talent

Nogle af Jørgen Rygs mindre kendte sider er kommet frem under arbejdet med biografien. Han var både trompetist og tegner på Politiken.

– I dag er han kendt for at være revystjerne og en del af revyens guldalder, men inden da var han anderkendt som en af de bedste trompetister i Europa, fortæller Peter Borberg. – Han var en af dem som det lader til at det kreative kom let til.

Det var også talentet som gjorde at karrieren fortsatte i revyen selvom alkoholen betød at forberedelsen ikke var stor.

– Han var vanvittig dygtig til at improvisere. Og så kunne han også finde på sådan nogle ting som at sige sine regi-bemærkninger. Altså hvis der stod i manuskriptet at han skulle komme ind fra højre, så kunne han finde på at sige det. Publikum elskede det og dem havde han med sig, siger Peter Borberg.

Brønshøj var løsningen

Birgitte Ryg kunne se at de mange år med masser af øl og opmærksomhed, var alt for hård for Jørgen Ryg.

Hun ville have ham væk fra de mange tilbud i indre by og fandt villaen i Brønshøj.

Jørgen Ryg ville ikke med, men efterhånden blev han glad for det.

– Vi kan se flere steder, at han elsker det lille hjem og det nære liv. En af dem som vi har talt med er nabodrengen Thomas som i bogen fortæller om forkælelse og opmærksomhed fra Birgitte og Jørgen Ryg der aldrig selv fik børn, men som blev venner med særligt Thomas` familie fra vejen.

– Jørgen Ryg var ret privat og var glad for baghaven, hvor “operettemuren”, som han døbte den hvide havemur, stod med klatrende roser på. De holdt mange selskaber i baghaven men på trods af ønsket om at være privat, ringede han til Se og Hør da nabobørnene havde bygget en stor snemand i forhaven, fortæller Peter Borberg om Jørgens Rygs glæde ved livet på villavejen.

Gode venner

I de senere år af hans karriere begyndte han også at tale om at trække sig fra revyen og kun lave film fordi han hellere ville sidde derhjemme og lade sig underholde af tv´et sammen med Birgitte.

– Birgitte fortalte os, at han jo faktisk havde et stort alkoholmisbrug. Han kunne komme ned fra kontoret mere omtumlet end, da han gik op, siger Peter Borberg og tilføjer:

– Brønshøj blev måske ikke lige frem en redning, men det var en tid, hvor han var hård ved sig selv og da fandt han freden i Brønshøj.

Birgitte og Jørgen Ryg boede sammen på Tølløsevej indtil Jørgen Ryg døde af strubekræft i 1981. Han ligger i dag begravet på Brønshøj Kirkegård.