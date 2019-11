Nyt ansigt i Feet4U OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernille Raben (tv) takker af hos Feet4U på Frederikssundsvej og overlader tøjlerne til Sanne Kiilsgaard. Foto: Foto: Kaj Bonne

Kunderne hos Feet4U på Frederikssundsvej kan glæde sig over at få en ny og topmotiveret medarbejder som afløser for Pernille Raben, som har valgt at takke af efter fire år

Af Redaktionen, redigeret