OnePlus er den frække elev i mobilklassen

SPONSORERET INDHOLD: Du ved hvordan det er med mærker. De kendte og dyre mærker sender klare signaler om prestige og udløser anerkendende nik fra kendere. Sådan er det med bilmærker og tøjmærker. Og sådan er det selvfølgelig også med mobiltelefoner.

Men ved du hvad? Ofte er det den nye elev i klassen – den nye spiller på markedet – der render med al opmærksomheden og hypen: Hvem er hun egentlig? Hvad kan han? Hvor kan vi mødes?

Hypen er for alvor med den nye, frække spiller på mobilmarkedet: OnePlus.

På blot få år har OnePlus indtaget positionen som den mobilproducent, som millioner af tech-nørder og pris- og kvalitetsbevidste forbrugere over hele kloden vender deres interesse mod. Måske er du selv en af dem?

Folkene bag OnePlus har nemlig været dygtige til at opbygge følgere og fanskare. Blandt andet ved at lave pop-up events med eksklusivt forsalg af nye topmodeller.

Brugere bliver ambassadører

OnePlus har også opdyrket et stort fanfællesskab på Instagram, hvor hashtagget #shotononeplus har over 2 millioner fotoopslag fra brugerne. Derudover giver de deres kunder en ret direkte mulighed for at komme af med forslag til forbedringer og udvikling af deres produkter.

Altsammen tiltag der skaber ambassadører og hype.

Så hvis du er én af de mange forbrugere, der er begyndt at kigge med interesse på OnePlus, så betyder det måske også, at de store konkurrenter som Samsung og Apple begynder at skæve lidt nervøst til den nye, frække elev i mobilklassen.

Det er i så fald med god grund. For OnePlus har en ambition om, at deres topmodeller skal levere lige så stærk performance og lækre skærmoplevelser som Samsung og Apples topmodeller. Blot til en mærkbart lavere pris.

Flagskibsmodel til 5700 kroner

Priserne på OnePlus’ flagskibsmodeller OnePlus 7T Pro og OnePlus 7T ligger således mellem 4700 og 5700 kroner. Det skal holdes op mod Samsung og Apples sammenlignelige flagskibsmodeller, der ligger i et prisleje mellem 7000 og 11.000 kroner.

Særligt OnePlus’ nye flagskibsmodeller har fået ros for deres ydeevne og kvalitet i flere mobiltelefonanmeldelser, og kaldes ikke uden grund “flagskibsdræbere”. Det er blandt andet telefonernes gode skærme og hurtige processorer, der taler til de mange tech-interesserede kunder over hele kloden.

OnePlus’ DNA og brand er nemlig udsprunget af gamerkulturen. Og her er ydeevnen og skærmoplevelsen afgørende. Og derfor er OnePlus’ modeller også designet til gaming med den særlige gamermode, Fnatic, der optimerer telefonens performance til gaming.

Topmodellerne OnePlus 7T Pro og OnePlus 7T har begge full HD+ skærme med 90 Hz opdateringshastighed, der sikrer en lækker skærmoplevelse med lynhurtig responstid.

Er du opslugt af din gaming, er det træls at blive afbrudt af notifikationer fra diverse apps. Det har folkene fra OnePlus tænkt på. Derfor er det særligt nemt at slå alle app-notifikationer fra med et enkelt swipe.

OnePlus 7T Pro og OnePlus 7T har begge triple-kamera og kraftige batterier, der holder hele dagen og kan lades hurtigt op.

Og så kan du faktisk bruge selve skærmen som blitz, når du tager selfies.