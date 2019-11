Opera for børn træner fordybelsen og giver kulturen videre

Fra Den grimme Ælling i Skuespilhuset. Foto: Det Kgl. Teater

I sidste uge var 2. klasserne på Husum Skole i Skuespilhuset for at opleve Den grimme Ælling som børneopera

Af Gitte Ganderup

Men det var ikke helt den klassiske historie om svaneægget i andereden af H.C. Andersen som de fleste kender den.

– Det var en lidt anderledes Den grimme Ælling, men det var godt anderledes, fortæller Valdemar på 8 år, som var med sin klasse på tur for at opleve sin første opera.

– Jeg havde nogle elever med som var vildt interesserede og sad helt fremme på stolene, fortæller Stine Bjørnskov Bertelsen som er dansklærer på Husum Skole og som lægger lige så stor vægt på sit fag som på den kulturelle oplevelse.

– Børn spørger meget om kultur og kulturarven i Danmark. De lærer rigtig meget af at være ude. Der er en stor investering i, at de ser hvad kultur også er. Særligt dem som aldrig har været i teateret før, men det er også vigtigt at dem, som kommer der ofte, ikke keder sig. Og det ramte denne forestilling rigtig godt, fortæller hun.

Leger teater

Historien Den grimme ælling er brugt som rammefortælling, hvor to operasangere og en pianist leger det klassiske eventyr i en børneopera.

– Operaen er fyldt med humor og store følelser og handler om venskab og at passe på hinanden. Derudover giver forestillingen en introduktion til teater og opera som genre, fortæller Dorte Grannov Balslev, som er ansat i skoleteamet på Det Kongelige Teater.

Det er første gang at langt de fleste af børnene hører opera. Ved forestillingens start er der da også flere af børnene som holder sig for ørerne, fortæller dramaturg Dorte Grannov Balslev.

Valdemar oplevede også, som mange andre børn, at lyden var overvældende.

– De sang meget højt, fortæller han i mens han leger duer med sine klassekammerater og efterligner de due-lyde, som han netop har hørt i forestillingen.

Teater er langsomt

Den grimme ælling involverer børnene med sange henvendt til dem lige som de også skal rappe med på anderappen og danse fra deres stole.

– Vi involverer børnene, men de skal også have lov til at sidde og synke ind i historien uden at forholde sig aktivt. Og så er især opera jo lidt langsomt. De kan ikke bare zappe væk som på en skærm. Vi træner den muskel. Samtidigt er opera stedet for de store følelser. Følelserne bliver meget tydeligere når man synger end når man taler. Så børnene kan rigtigt mærke, når den grimme ælling bliver ked af det, fortæller Dorte Balslev.

Håbet er at børnene lærer at tale om hvordan man skal behandle andre og at man skal sige fra og bruge sin stemme.

Og det kommer eleverne fra Husum Skole også til.

– Vi skal tale om hvad de så, hvad de husker og hvad de lærte. Og så er der nogen som synes, at det var fedt at køre i metro. Det er også fint. Vi vil jo så gerne have at de forklarer med ord, men der er så mange andre læringsmål også, siger Stine Bertelsen.

Læringen rammer kroppen først

At børnene ikke nødvendigvis sætter en masse ord på deres oplevelser, betyder ikke, at de ikke lærer noget. Læringen rækker langt ud over forestillingens indhold

– Det gør en forskel, at de kendte historien den grimme ælling i forhold til at forstå indholdet, men de lærte også at respekterer deres rolle som publikum i samspil med kunstnerne på scenen og hvordan man gør det, fortæller lærer Stine Bertelsen. Dramaturg Dorte Balslev er af samme opfattelse.

– Det lejrer sig i deres kroppe. Gestik og lyde er deres første sprog, og det er det som de bruger, når der er noget som har taget fusen på dem, fortæller hun. I den næste tid skal undervisningsmaterialet til forestillingen udvikles og forfines, så forestillingen kan bruges af skoler mange år endnu.