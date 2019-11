HC Birkeland. Foto: Privat

Så sker det igen, torsdag den 21.november kl. 18-20, - og det sker kun fordi det var en meget stor succes sidste gang, hvor Vinbaren Vino Vibbe var fyldt med glade gæster.

Af Erik Fisker

Malene Falck og HC Birkeland kommer igen i Vinbaren for at underholde med musik, der binder digte fra HC’s digtsamling ”ord på snor” til en herlig fornøjelse. Malene spiller guitar og synger – og HC spiller saxofon, fløjte og et væld af mundharmonikaer.

Tilmelding nødvendig. Yderligere informationer www.vinovibbe.dk eller facebook Vino Vibbe.