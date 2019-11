Qvindequiz

En af landets førende drag queens Megan Moore underholder mellem runderne til Quindequizzen. Foto: Pressefoto.

Torsdag den 14. november kl. 19 dyster Brønshøjs powerkvinder i paratviden i Kulturhuset Pilegården

Der bliver budt velkommen til villavejenes og opgangenes højhælede intelligentsia, 12-talspigerne, 13-talspigerne, UG-pigerne (med kryds og slange) fra Brønshøj Gamle Skole og alle andre repræsentanter for det skarptænkende andet køn, når der er Quindequiz i Pilegården.

Der skal quizzes i almen viden, præcis som man plejer til en quizaften i Pilegården, og spørgsmålene bliver som altid både sjove, nørdede og krøllede. Et par eller to af spørgsmålene skal nok give kvinderne farve i kinderne lover quizmaster Helle Spangerup. Kan man sin dronningerække af vigtige powerkvinder gennem tiderne, så øger man vinderchancen. Aftenens gæstediva er Megan Moore.

Mellem runderne er der fantastisk underholdning leveret af Megan Moore, som er en af landets førende drag queens. Hun debuterede til Copenhagen Prides Drag Night, da hun var 16 år gammel, og siden har hendes karriere taget fart. Hun vandt i 2012 Danmarks ældste drag-konkurrence, Nattens Dronning, hvor hun efterfølgende drog mod USA og optrådte. Siden har hun optrådt i flere lande, særligt med sine kendisimitationer, som vi også får en smagsprøve på denne aften. Hun er kendt for sin høje kvalitet og flotte kostumer, så lad os se, hvilke kendisser hun hiver med denne aften.

Kort opsummeret: Publikum kan glæde sig til hjernevridende og lattervækkende quizaften mest for, om og med kvinder.

Man kan være maks. fire på et hold og man skal være over 18 år for at deltage. Pris: 70 kr. inklusiv en divadrink.