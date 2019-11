”Rædselsfuld” sejr til IF Stadion

Trods en ”rædselsfuld” første halvleg vandt IF Stadion (gule trøjer) alligevel med 34-26 over Korsør i håndboldens 2.division, pulje 3. Foto: Thomas Løser

Til trods for en klar sejr på 34-26 over Korsør spillede IF Stadions herrehold en pauver første halvleg mod Korsør i 2.division, pulje 3

Af Henrik Hvillum

En godkendt anden halvleg betød dog, at det alligevel blev til en klar og ventet sejr mod en svag modstander.

Gæsterne fra Korsør/Slagelse Elitehåndbold spiller i denne sæson med en blanding af oldboys-spillere og helt unge og uerfarne talenter, så ret beset burde man have vundet hver halvleg med otte-ni mål.

– Første halvleg var rædselsfuld, men jeg vil ikke sige, at jeg for alvor var bekymret,.Men jeg talte altså med store bogstaver i et minuts tid i pausen til spillerne, og så var det ikke nødvendigt at sige mere, og i anden halvleg levede de heldigvis mere op til mine forventninger om at yde en 100% indsats, analyserer IF Stadions cheftræner Thomas Schou.

Det startede ellers fint for hjemmeholdet i EnergiCenter Voldparken-hallen. Men en tidlig føring på 5-1 blev sat over styr, og da højrefløjen Magnus Djurhuus måtte udgå, var humøret på lavpunktet. Han er nu tvivlsom til næste kamp.

Styr på spillet i anden halvleg

Men på samme måde som Danmarks fodboldlandshold havde vanskeligt ved at nedbryde miniputten Gibraltar i første halvleg af EM-kvalifikationskampen fredag aften, fik også IF Stadion styr på spillet mod en svagere modstander efter pausen. Derfor endte det som nævnt alligevel med en relativt overlegen sejr på otte mål.

– I en tæt topstrid må man endelig ikke sætte point til mod bundholdene, og det undgik vi heldigvis. Nu skal vi forberede os til mødet mod Furesø i Værløse i næste weekend. Det bliver en helt anden kamp på et højere niveau og med en helt anden indstilling, forudsiger Thomas Schou.

Sammen med netop Furesø og TIK Taastrup deler IF Stadion andenpladsen i håndboldens 2.division med 13 point. Det er blot ét point dårligere end SUS Nyborg, som topper med 14 point.