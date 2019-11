Sejr til Brønshøj i årets sidste kamp

Mads Rønne (nr.9) blev matchvinder med kampens enlige mål mod FA2000. Foto: Thomas Løser

Kalenderåret 2019 blev sluttet godt af for Brønshøjs førstehold, som nu kan holde vinterpause på tredjepladsen i 2. division Øst efter en smal sejr over FA2000

Af Redaktionen, redigeret

Efter tre sejre i træk og fem kampe uden nederlag har ”Hvepsene” bevist, at der er potentiale til at spille med i toppen af rækken.

Efter fortjent hyldest af en række af klubbens ungdomshold inden startfløjtet, var det dog gæsterne fra FA 2000, som lagde bedst fra land. Allerede i det 2. minut var det tæt på, men Jamil Fearington kom i vejen i sidste øjeblik.

Også et frispark fra Matin Al-Atlassi havde retning mod mål, men Kasper Vilfort reddede i stor stil.

Generelt havde hjemmeholdet svært ved at skabe målchancer i åbent spil, og føringstræfferen kom da også efter en dødbold. Et frispark fra Nicolai Clausen fandt vej til Oskar Tranberg, som fandt Mads Rønne, som efter en halv times spil kunne sende bolden forbi Jonas Elkjær i målet til sit tredje sæsonmål.

Den smalle føring hold til pausen, og efterfølgende var der gode muligheder til begge hold. Om det var angribernes uskarphed eller de to målmænd Vilfort og Elkjær (!), som var i storform, skal være usagt, men faktum er, at der ikke blev scoret i slutfasen, trods en ren chancefest i begge ender af banen.

Tempoet faldt til sidst

Tættest på kom Alexandar Lazarevic, da han uden held forsøgte at sparke bolden i mål ved nærmeste stolpe midtvejs i anden halvleg. På riposten ramte bolden stolpen uden at gå ind, og efterfølgende faldt både tempo og chancehyppighed.

Nerverne kom dog på højkant hos hjemmeholdet mod slutningen, og både Kristian Uth og Lucas Simonsen var tæt på at sikre FA2000 det ene point i tillægstiden. Men i begge tilfælde endte bolden ved siden af målet, og kort efter fløjtede dommer Niels Haubo af for i år, beretter Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder Christian Haslund.

Dermed kunne træner Michael Madsen og spillerne som sagt glæde sig over, at de ikke har tabt de seneste fem kampe, og endda vundet de seneste tre. Det giver en samlet placering som nummer fem, hvis de to gange 2.division lægges sammen.

Nu venter en velfortjent ferie inden den tunge vintertræning. Brønshøj Boldklubs næste kamp er først 6/3 2020, hvor topholdet Helsingør venter på udebane.

Brønshøj-træner: Fortjent sejr

Når man som træner ser sit hold vinde for tredje gang i træk, er det svært at være trist. Det var således også en tilfreds Michael Madsen, som kunne se tilbage på kampen mod FA2000 med stor tilfredshed:

– Det er fortjent at vi vinder, når man ser kampen over 90 minutter. De andre har godt nok et par voldsomme chancer til sidst, men forinden har vi haft muligheder til både to, tre, fire og fem mål, foruden et forsøg på stolpen, så alt i alt var det en fortjent sejr, mente Michael Madsen.

Efter tre sejre i træk og nu fem kampe uden nederlag har Brønshøj placeret sig som nr. 3 i 2.division Øst, så man efter al sandsynlighed kan se frem mod at spille med om oprykningspladserne efter de sidste seks grundspilskampe til foråret.

Vi vinder ikke 4-0 hver gang

– For mig er det vigtigste, at vi vinder. Selvfølgelig vil jeg gerne vinde 4-0 hver gang, men det er en tæt række, og man rykker langt op ad hver gang man får 3 points. Jeg er til gengæld glad for, at vi spiller ”til nul” (modstanderen formår ikke at score – red.) for niende gang i 16 kampe. Vi er ikke en ønskemodstander for nogen af de andre hold, fastslog Brønshøjtræneren efter kampen mod FA2000. HH