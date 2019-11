Sif og Ella fra Brønshøj på scenen i Glassalen

Sif Beltner og Ella Kring Henriksen på scenen i Tivoli. Foto: Ole Mortensen.

Af Erik Fisker

Blandt skuespillerne i Eventyrteatrets julemusical ”Nissepatruljen”, som spiler i Glassalen i Tivoli frem til 15. december, er to unge scenetalenter fra Brønshøj, nemlig 15-årige Sif Beltner og 10-årige Ella Kring Henriksen. Sif spiller en af de tre unge utilpassede nisser, som sendes på en farlig mission for at redde Julemandens Magiske Gavesæk, og Ella spiller et af børnene blandt det mystiske folk ”Mig-du-dig’erne”, der har slået sig ned i Den Forbudte Zone i Nisseland.

Det er anden gang på to måneder, at de unge lokale scenetalenter medvirker i en musical i Tivoli. Senest medvirkede Sophie i musicalen ”Skovens Dronning”, som anmelderne i gennemsnit gav fem stjerner. Ellla, Sif og de andre unge skuespillere fra Eventyrteatret er netop for syvende år i træk blevet kåret til ”Bedste børneteater” af Børn i Byen.