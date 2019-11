Stine fra Brønshøj på toppost i Tivoli-Garden

Fra venstre koncertmester Stine og kaptajn Christine. Foto: Tivoli

Fra 1. oktober hedder Tivoli-Gardens koncertmester Stine – og hun kommer fra Brønshøj

Af Erik Fisker

Lige inden Tivoli-Gardens 175-års jubilæumssæson rinder ud, passerer verdens ældste ungdomsgarde endnu en milepæl. Det er bare fire år siden, at Garden blev åbnet for piger, men nu indtager de første to de vigtige poster som koncertmester og kaptajn. Fire år efter at de første piger kom ind i Tivoli-Garden, besætter to piger ledende poster. Både Stine, der nu er koncertmester, og Christine, ny kaptajn, blev optaget i 2015, år 1 med piger i Tivoli-Garden.

Koncertmesteren er dirigentens nærmeste kollega og bindeled til hele orkesteret. Hun hedder Stine Spühler Riber, er 15 år og spiller klarinet. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at orkestret spiller på de rigtige tidspunkter under paraden, og så spiller hun førsteklarinet i TG Bandet, Tivoli-Gardens udsøgte ottemandsband med et bredt swing-repertoire.

En fjerdedel er piger

– Jeg glæder mig meget, og jeg synes, det bliver rigtig spændende. Det var lidt mærkeligt at være den eneste pige i Musikkorpset i 2015, så det er rart, at vi er nogle flere nu. Jeg blev overrasket, da jeg så, at jeg var valgt til koncertmester, men det er også spændende. Det føles som et naturligt skridt, for jeg har spillet alle de forskellige slags klarinet, og også været solist. Jeg kan godt lide at arbejde meget med tingene, og har aldrig fortrudt, at jeg søgte ind i Tivoli-Garden, fortæller Stine.

– Beslutningen om at åbne Garden for piger var rigtig. Stine og Christine har vist igennem deres fire år i Tivoli-Garden, at de har både evnerne og lysten til at påtage sig de lederopgaver, som de nu har fået. Og de er ikke valgt gennem kønskvotering. Vi har valgt de bedste, og ser meget frem til samarbejdet, siger Tivoli-Gardens leder, Lars Søgaard, der også oplyser at pigerne samlet set udgør en fjerdedel af Tivoli-Garden, der snart får nye øvelokaler i Tivoli Huset i Tietgensgade.