Støtte til julearrangementer for socialt udsatte

Socialudvalget på Københavns Rådhus har uddelt 365.000 kr. som støtte til julearrangementer for social udsatte.

Af Erik Fisker

Socialudvalget på Københavns Rådhus har uddelt 365.000 kr. som støtte til julearrangementer for social udsatte. Der støttes julearrangementer, hvis formål det er at skabe fællesskab, julehygge og netværk for de socialt udsatte. I fordelingen af støtten er der bl.a. lagt vægt på, at midlerne går til julemiddag, juletræ og lign. og ikke til aflønninger af personale. Blandt modtagerne af støtte i Brønshøj-Husum er Botilbuddet Rønnebo, AST Kontakten i Bystævneparken, Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje og hjemløseenheden – Skæve boliger Bystævnet (Toften).