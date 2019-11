Tips til praktisk indretning af dit køkken

SPONSORERET INDHOLD: Samtaler med din familie og madlavning finder ofte sted ude i dit køkken, og et køkken skal derfor kunne rumme mange ting. Måden som dit køkken er bygget op på, er derfor ikke ligegyldig.

Køkkenindretning

Når man skal vælge, hvordan ens køkkenet skal indrettes, skal man tænke plads til vask, komfur og køkkenbord. Det er ikke specielt praktisk kun at have et lille arbejdsareal til at tilberede måltiderne. Man skal derfor sørge for at gennemtænke det hele, hvor komfuret, køkkenbord og vask placeres i forhold til hinanden.

– Vask – Under vasken er det praktisk at kunne smide madrester og skral ud. Hvis du skal have en vaskemaskine, er det praktisk at have den placeret i nærheden af vasken, da det er nemmere efter måltiderne at skylle af og sætte tallerkener og bestik direkte ned i opvaskeren.

– Ovn og kogeplade er praktisk at have ved siden af hinanden, da man på denne måde nemmere kan holde øje med maden inden i ovnen samtidig med, at man tilbereder maden, som er på kogepladen.

– Køkkenbord – i et køkken er bordplads vigtigt. Hvis det er et mindre køkken, kan det være en god ide at have et sted med bordplads, men hvis det er et større køkken, kan man have forskellige steder med bordplads.

Opbevaring

Ved indretning og valg af køkken, skal man have med i baghovedet, hvor meget plads man har behov for til opbevaring af f.eks. tallerkner, beurer køkkenvægt, gryder osv. Når disse ting skal placeres i køkkenskabene og skufferne, skal man huske på, at ting som man benytter i dagligdagen, skal være nemt at få fat på. Indret derfor køkkenet ved at have alle gryder og pander samlet et sted, tallerkner sammen, bestik samlet og de forskellige glas samlet. Dette gør, at det er mere overskueligt, så det ikke er nødvendigt at gå fra det ene køkkenskab til det andet efter f.eks. gryder.