Urinretention – akut vandladningsstop

Har du vandlandingsproblemer? Bliv klogere på, hvad urinretention er, hyppigste årsager og hvilke katetre, du bør vælge.

Danmark lider forholdsvis mange mennesker af urinretention, også kendt som akut vandladningsstop. Det er en meget pinsom tilstand med manglende evne til at lade vandet og kan skyldes neurogene tilstande som f.eks. rygmarvsskader, multipel sclerose og spina bifida. Urinretention kan også være et aldersrelateret problem eller skyldes en fysisk sygdom i blæren. Overraskende mange danskere ved dog ikke, at der kan være alvorlige komplikationer og smertefulde gener ved urinretention. Derfor er det vigtigt, at du søger hjælp, hvis du oplever symptomer på vandladningsproblemer eller urinvejsinfektion.

Urinretention behandles f.eks. ved at lægge et kateter op gennem urinrøret for på den måde at tømme blæren. Men tømmer du ikke din blære ordentligt, er der en risiko for, at du kan få en urinvejsinfektion. Hvis en urinvejsinfektion ikke opdages og behandles tidligt, kan den sprede sig til nyrebækkenet og nyrerne. Andre komplikationer til ubehandlet urinretention kan være skader på blæren og kronisk nyresvigt. Du bør derfor tale med din læge, hvis du oplever symptomer på urinretention.

Hvad er urinretention?

Urinretention er manglende evne til at lade vandet og kan skyldes en blokering i urinvejene, en svag blæremuskel eller en neurogen tilstand. Sidstnævnte kan forstyrre signalerne mellem hjernen og blæren, hvilket kan betyde at urinvejssystemet ikke fungerer korrekt.

Hvis du har urinretention, kan du opleve et eller flere af følgende symptomer:

• Akut vandstop

• Hyppig trang til at lade vandet

• Presserende trang til at lade vandet, men svag urinstråle

• Dryp af urin

• Urinvejsinfektion

• Udspilet underliv

Hvad er de hyppigste årsager til urinretention?

Den hyppigste årsag til akut vandladningsstop er en forhindring i urinrøret. Det kan blandt andet skyldes en forstørret prostata (blærehalskirtel), prostatakræft, blødning i urinvejene, hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Men også indtagelse af alkohol, psykiske sammenbrud og alvorlige depressioner samt medikamenter som antidepressiv medicin, antipsykotiske midler, morfin præparater og gigtmedicin kan udløse stop i vandladningen.

Ved vurdering af urinretention undersøges der typisk for følgende:

• Er der noget, der aflukker urinrøret?

• Er blæremusklen svækket?

• Er der en skade i nervesystemet?

• Kan problemet være forårsaget af medicin?

• Kan der være en psykisk forklaring?

Vælg det rette kateter til din tilstand

Med det rette kateter, der passer til netop din tilstand, kan du forbedre din livskvalitet. Ved at bruge de rigtige produkter, kan du gøre processen med at tømme din blære meget enklere og dermed også gøre din hverdag med urinretention lettere. Når du skal vælge kateter, er der flere faktorer, du bør overveje.

Kateteriserer du primært stående eller siddende?

Den position du befinder dig i, når du kateteriserer, har en betydning for, hvor fleksibelt og langt katetret skal være, og om du har behov for en urinpose. Vælg siddende, hvis du sidder ned på toilettet eller i en kørestol, når du kateteriserer eller ligger i en seng.

Foretrækker du et kateter med en beskyttelsesfilm?

En beskyttelsesfilm er en slags hinde, der ligger rundt om katetret, så du ikke kan røre ved katetrets overflade. Hvis du normalt eller nogle gange rører ved katetrets overflade, når du kateteriserer, kan det være en god idé at anvende et kateter med en beskyttelsesfilm for at sikre en god hygiejne.

Foretrækker du et kompakt kateter eller traditionelt langt kateter?

Kompakte katetre er generelt mindre og mere diskrete end traditionelle lange katetre. Kompakte katetre er nemmere at medbringe på rejser og sociale arrangementer samt at opbevare og bortskaffe efter brug.

Har du behov for en urinpose?

Hvis ikke du kan lade vandet direkte ned i toilettet, når du kateteriserer, kan du anvende en urinpose. En urinpose kobles til katetret, så urinen løber ned i urinposen og efterfølgende tømmes ud i toilettet.

Coloplast har et stort produktkatalog til ethvert behov

Coloplast har et stort produktkatalog, så du kan finde det kateter, som passer til dig og din livsstil. Fælles for produkterne er, at de skaber sikkerhed for brugeren uanset behov. Du kan blandt andet finde de diskrete og brugervenlige katetre fra SpeediCath®, som mange brugere sværger til.

SpeediCath® Flex til mænd

SpeediCath® Flex til mænd er et blødt kateter med en tør beskyttelsesfilm og en fleksibel kuglespids. Det har en række egenskaber, der er designet til at gøre hvert trin i kateterisationen let og er designet til brug både ved normal indføring, og hvis der er forsnævringer og andre svære passager i urinrøret.

SpeediCath® Compact Eve til kvinder

SpeediCath Compact Eve til kvinder kan medbringes uden at nogen kan se, at det er et kateter. Katetrets trekantede form giver et bedre greb under indføringen, og det har også en let et-trins-åbning og sikker genlukning. Det elegante design er udviklet med henblik på sikkerhed og diskretion.

Køb dit kateter direkte i Coloplasts webshop

Hos Coloplast kan du købe katetre, der er designet til forskellige behov, præferencer og tilstande. Uanset om du er mand eller kvinde, er løsningerne diskrete, praktiske og sikrer, at du holder dig tør, så du kan føle dig godt tilpas. På den måde kan du anvende produkterne hvor som helst, når som helst. Du kan derfor være helt tryg, når du vælger produkter fra Coloplast.

Er du i tvivl om, hvilke produkter du bør vælge til dit vandladningsproblem, kan du bestille gratis vareprøver hos Coloplast. På den måde kan du nemt og hurtigt prøve de forskellige produktvarianter for at finde netop de, der gør din hverdag lettere. Coloplast leverer desuden din bestilling inden for 24 timer på hverdage, og der er fri fragt på alle ordrer.

Lev livet sådan, som du ønsker det

Med de rette produkter til dit vandladningsproblem, kan du leve livet sådan, som du ønsker det. Mangler du vejledning i, hvordan du kateteriserer, kan sygeplejerskerne hos Coloplast hjælpe dig.

Har du brug for gode råd om, hvordan du får en tryg hverdag med urinretention, eller bekymrer du dig om urinvejsinfektioner, kan sygeplejerskerne hos Coloplast også støtte dig med svar på alle dine spørgsmål. De har naturligvis tavshedspligt.