Vi elsker julebanko

Torsdag den 21. november byder de to bankoværter Kim Jezus og Carsten Bo velkommen til endnu en aften med forfriskende traditionelt julebanko

Af Redaktionen, redigeret

Det er både sjovt, anderledes og alligevel traditionelt banko, som man kender det, der snart løber af stablen i Kulturhuset Pilegården. Præmierne afspejler den søde juletid, som så småt nærmer sig og er som altid en skøn blanding af koncertbilletter, sponsorater, øl og diverse julesager, hvoraf en del mest af alt vil få smilet frem. Spillet krydrer de to entusiaster med små, sjove historier, og der bliver også sunget en sang eller to. ”Det er naturligvis de bornholmske regler, der spilles efter. Kom og lær, hvordan de er!”, udtaler de to værter.

Adgang inklusiv én bankoplade koster 40 kr. og der kan købes flere i døren.