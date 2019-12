20-årigt judotalent ydede årets idrætspræstation

Det blev den blot 20-årige Mathias Madsen, som fik udmærkelsen ”Årets Idrætspræstation”, da Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber traditionen tro uddelte idrætspriser i Boldklubben Fix’ lokaler på Brønshøj Kirkevej 52

Af Henrik Hvillum

I november var Mathias Madsen til Perth Oceania Open i Australien, hvor han opnåede en flot tredjeplads i -100 kg klassen. Ud over medaljen optjente han ligeledes point til OL-kvalifikationen, som er hans helt store mål.

– Det ville være så stort at komme til OL, men der er stadig lang vej. Tredjepladsen i Perth viste mig, at jeg har niveauet til at være med blandt de bedste, så jeg kæmper videre for at få lov til at komme til Tokyo til næste år, siger Mathias Madsen.

Med de mange point i Australien ligger han i øjeblikket omkring nummer 40 på verdensranglisten i sin vægtklasse, og efter eget udsagn skal han ned omkring nummer 30 for at komme til OL ad den vej. Derudover er han i skarp konkurrence med to kvindelige judokæmpere om at få den enlige plads, som Danmark er garanteret.

– Årets idrætspræstation er en fornem udmærkelse, og det betyder meget for mig, at folk i lokalområdet værdsætter, at jeg bruger meget tid og energi på min sport, og at jeg arbejder hårdt hen mod OL, som er mit store mål, slutter den måske kommende OL-deltager.