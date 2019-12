5 skavanker, du kan opleve med alderen – og forebygge eller behandle

SPONSORERET INDHOLD: Danskerne har i de seneste mange år oplevet en stigning i den gennemsnitlige levealder. Altså den alder, du kan forvente at leve som dansker, hvis du er som gennemsnittet

Det faktum, at flere af os bliver ældre, betyder dog også, at flere af os vil løbe ind i de skavanker og dårligdomme, som rigtig mange hver dag skal døje og slås med for at få hverdagen til at hænge sammen. Her får du serveret en liste med 5 typiske skavanker, du kan opleve med alderen, men som også helt eller delvist er mulige at forebygge og/eller behandle.

Du kommer til at opleve et dårligere syn

Mange af os oplever med alderen en generel nedsættelse af synsevnen, efterhånden som vi når op i alderen. Men det kan også manifestere sig i form af deciderede sygdomme som fx grå stær, der er en meget almindelig øjensygdom. Det kræver dog ofte udelukkende et mindre indgreb at behandle, hvoraf 10 % dog udvikler den såkaldte efterstær-øjensygdom.

Hvad er efterstær, spørger du så. Det beskriver en situation, hvor der er kommet en uklar hinde ind bag den kunstige linse, der er indsat ifm. operationen for grå stær. Efterstær-symptomerne kan optræde i både kortere og længere tid efter operationen og opleves, som om den grå stær er kommet tilbage. Behandlingen og operationen for efterstær sker ved en hurtig og sikker laserbehandling, som du kan læse mere om ved at klikke på linket.

Dårlig hørelse er udbredt og helt almindeligt

Dårlig hørelse er nok en af de mest udbredte og almindelige former for skavanker, der følger med alderen. Heldigvis kan du ved at undlade at udsætte dig selv for vedvarende meget høje lydniveauer gøre dit til, at det ikke bliver et problem. Og skulle du have svært ved at høre, når du engang bliver ældre, så er et høreapparat heldigvis en nem og smertefri løsning.

Mange ældre døjer med overvægt

Det er ikke kun i udlandet, at overvægt er en generel samfundsudfordring. Herhjemme er vi desværre også for mange, der spiser for meget og dyrker for lidt motion. Du kan dog gøre dit til, at du ikke bliver en del af statistikken og spise varieret kombineret med masser af fysisk udfoldelse. Det kræver vitterligt ikke mere end de to ingredienser, og så er du forholdsvist godt dækket ind, når du nærmer dig tiden for dit otium.

Gigt kan gøre hverdagen smertefuld

Gigt er ofte et udtryk for, at din krop er slidt ned, og at du måske har løftet lidt for mange tunge ting eller udsat dig selv for hårdt, vedvarende fysisk arbejde. Generne spiller naturligvis en rolle, men undgå at belaste dig selv mere, end hvad godt er.

Husker du?

Den sidste skavank, vi berører i denne artikel, er hukommelsen, der ofte halter, når man kommer op i alderen. Det kan være både små og store ting, men ved løbende at træne din evne til at huske og løbende at kontrollere, des bedre vil du ofte opleve, at du er i stand til at huske såvel dagens gøremål som vigtige holdepunkter i livet.