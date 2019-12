Årets idrætspræstation og årets idrætsleder i Brønshøj-Husum

Husum BK Women er nominerede til årets idrætspræstation Foto: Presse

Det er snart slut med 2019, og traditionen tro kårer man årets leder og årets præstation i Brønshøj-Husum Forenede Sportsklubber. I bedste Oscar-stil har medlemmer, fans, forældre og kollegaer kunnet foreslå kandidater til den fornemme hæder. Vi har set nærmere på de nominerede:

Af Henrik Hvillum

Prisuddelingen finder sted onsdag aften 4/12 fra 17.30 – 18.45 i BK Fix’ lokaler på Brønshøj Kirkevej 52.

Årets Idrætspræstation:

Husum BK (W)

Husum Boldklub vil gerne indstille vores damesenior Husum BK-Women, til idrætsprisen 2019.

Disse damer kom til klubben i sommeren 2016 og kunne lige akkurat stille et 11 mandshold. På 2 ½ år er de rykket fra Serie 2 til KS øst og har formået at stabilisere sig i rækken.

Kvinderne og trænerteamet med Peter Meulengrath , Claus Danielsen og sidstankomne Carsten Rønnow er trådt ind i boldklubben med så stor succes, at de fortjener hele bydelens ros. Oven i deres succes har de endda overskud til at hjælpe de ældste spillere i af vores pigeafdeling.

For få år tilbage måtte vi sige farvel til de fleste piger i 14-16 års alderen, da vi ikke kunne stille med spillere nok til et hold.

Samtidig havde vi ikke noget seniorhold, så de stoppede eller forsvandt til andre klubber. Nu er de fleste heldigvis tilbage på vores HusumBK – Women hold.

Mathias Madsen, Brønshøj Judoklub

Brønshøj Judoklub indstiller hermed Mathias Madsen til ”Årets Idrætspræstation”

Mathias Madsen, der kæmper i -100 kilos kategorien, har via sine resultater i år opnået at blive nummer et på verdensranglisten for juniorer.

Aldrig har en dansk kæmper ligget så højt placeret på hverken junior- eller senior-verdensranglisten.

Mathias har tilsvarende deltaget i seniorstævner i IJF-regi (International Judo Federation – red.). For ganske nylig opnåede han således bronzemedalje ved Perth Oceania Open i Australien i november.

Suweyda Abdul Aziz Hassan Mohammed, BK Fix (9 år)

Suweyda er født i 2010, og hun bor med sine fem søskende i Tingbjerg, hvor hun går i 3.klasse.

Suweda går til fodbold i BK Fix med sin storesøster og spiller på U10-holdet, men har i sæsonens løb også spillet på U11- og U12/13-holdene i DBU’s turneringer.

I denne sæson har hun været topscorer på alle de hold, hun repræsenterer, og i forrige weekend lavede hun eksempelvis 11 mål i fire kampe til et stort stævne.

BK Fix ønsker med denne indstilling at anerkende et helt særligt talent, hvis præstationer i 2019 har været på et uvant højt niveau for en spiller i sin aldersgruppe.

Lederprisen:

Allan Juhl Jensen, IF Stadion

Klubben kan på det varmeste indstille Alan Juhl Jensen til Årets idrætslederpris. Allan er klubmand og foreningsmenneske om en hals. Han har i flere årtier været formand for håndboldklubben IF Stadion med en energi og et engagement, som sjældent har set sin lige.

Allan har derfor været den helt afgørende faktor for, at Danmarks ældste håndboldklub fra 1906 stadig eksisterer med både børne -, ungdoms- og seniorhold og i en fortsat vækst. Det er klubben, dens medlemmer og deres familier ham dybt taknemmelige for.

Jan Sivertsen, Husum BK

Husum Boldklub Indstiller hermed Jan Sivertsen til årets leder pris 2019.

Jan blev medlem af Husum Boldklub på sin 6 års fødselsdag 1959, og har spillet i Husum lige siden, så det er altså 60 år i år.

Jan har taget hele turen op, fra ungdom via førstesenior og videre igennem de forskellige gammelmandshold, hvor han stadig er aktiv på banen.

Fodbolden er altid kommet først og Husum Boldklub har en stor plads i Jans hjerte.

Han har i de sidste mange år siddet i bestyrelsen for Husum Boldklub, og haft sin kærlighed for at arbejde hen imod et nyt klubhus, hvilket som bekendt er lykkedes.