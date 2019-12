Ahmed træner dansk med ’a real dane’

Ahmed og Esther kigger på selfies. Foto: Thomas Brolyng Steen

Og Esther fra Husum Vænge har fået en anderledes besøgsven. Den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn og KAB-fællesskabet er gået sammen om et win-win projekt

Af Annette Sadolin

På kakkelbordet i Esther Mortensens stue står den potteplante, som Ahmed medbragte sidst, han var på besøg. Esther ryster på hovedet:

– Han er også slem til at komme med kager. Hov, hov, siger jeg så: Det feder. Hun knækker sammen i et af sine mange grin, som gør det svært at tro, at hun netop har rundet de 90 år.

Alder er ingen hindring – snarere en force – i projektet Elderlearn, hvor Esther er frivillig. Det handler om at matche udlændinge, der har et ønske om at træne det danske sprog, med ældre som har tid og tålmodighed til rådighed. I et forsøgsprojekt samarbejder den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn med det lokale driftspersonale om at danne matchpar i bl.a. boligområdet Husum Vænge i Samvirkende Boligselskaber.

For at finde danske venner

Ahmed stammer fra Cairo i Egypten og er i Danmark for at arbejde som softwareingeniør for Mærsk. Selvom han har boet i Danmark i tre år, er det med sproget svært.

– På job taler jeg engelsk, og det meste af min fritid. Jeg vil gerne blive bedre til dansk for at finde flere danske venner og mere blive en del af det hele, siger han.

De mødtes første gang i slutningen af august, og siden har Ahmed lagt vejen forbi Esther 4-5 gange. De taler om deres familier, lande og interesser. Om livet.

– Sidste gang fortalte Esther om en dansk singer, hun kan lide. Noget med Larsen, fortæller Ahmed.

– Ja, det var Kim Larsen, indskyder Esther.

Så kan jeg stadig bruges

De er begge godt tilfredse med, at de sprang ud i det og mødte hinanden.

– Jeg hørte om Elderlearn fra en ven på arbejdet, som sagde det var fantastisk. Det her med at møde ’a real dane’, siger Ahmed.

Esther kommenterer med et lunt smil: – Ja, jeg er jo oprindelig jyde.For hende var der helt andre grunde til at gå med i projektet.

– Jeg gør det, fordi så synes jeg stadig, jeg kan bruges. Det er rart at gøre noget for andre, siger hun og taler af erfaring efter et langt, aktivt arbejdsliv som butiksansat, heraf 40 år som billetsælger i DSB. Og hun er glad for matchet med Ahmed: – Jeg har tillid til ham. Det var min største bekymring, da jeg havde sagt ja, til det her, men det var uden grund.

Mod på mere dansk

Ahmed er blevet glad for Danmark, og han har kastet sig over en interesse, landet er som skabt til: cykling. Han sætter pris på både de korte ture til arbejdet og de længere i weekenderne. Det og mange andre emner taler han nu om på dansk både med Esther og andre danskere, han møder.

– Efter jeg besøger Esther har jeg fået … hvordan siger man det … courage? Ah, mod til at sige mere og tale mere dansk med andre, forklarer han.

Samtalepartneren nikker og konstaterer: – Så har det jo ikke været forgæves.