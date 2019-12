Brønshøj-pige: ”Danmark er et godt jazz-land”

Jazz-sangerinden Marie Mørck er født og opvokset i Brønshøj. Hendes debutalbum ”Fooling Around”, er netop udkommet. Foto: Kaj Bonne

Selv om fanskaren omkring jazzmusik er forholdsvis lille, er de trofaste, og blandt musikerne er der ligeledes stor hjælpsomhed. Endelig er der masser af spillesteder, til stor glæde for både musikere og lyttere

Af Henrik Hvillum

Den unge sangerinde Marie Mørck, debuterede i fredags med albummet ”Fooling Around”. Hun er vokset op i Brønshøj, men bor nu på Vesterbro. Ligeledes har hun opholdt sig en del i Sverige, hvor flere af medlemmerne i hendes band stammer fra.

I den kommende uge tager hun sammen med ”Marie Mørck Quartet” på en lille turné, så koncertgængere rundt om i landet kan stifte bekendtskab med de ni sange på albummet og forhåbentlig nyde bandets karakteristiske sound.

– Vi spiller moderne jazz med et lidt poppet twist. Jeg elsker jazzmusik, men jeg har også en masse kærlighed for alle mulige andre genrer, og derfor er jeg ikke så optaget af at være jazz-sangerinde eller udgive et jazz-album. Det vigtige for mig er genkendeligheden i sangene, og at det er iørefaldende, fastslår hun.

De fleste numre er skrevet imens Marie Mørck boede i Sverige, hvor de blev indspillet tilbage i juni 2018. Først nu er de dog klar til udgivelse på pladeselskabet AMP Records. I alt er der trykt 200 vinylplader og 400 cd’er.

– Musikmarkedet ændrer sig meget i disse år, og alt kan streames og er nærmest gratis, men min bassist Jon Henriksson havde fået udgivet materiale hos AMP, som så var interesserede i at udgive mine sange, hvilket jeg selvfølgelig var meget glad for, fortæller Marie Mørck.

Ud at spille live

Som musikbranchen er skruet sammen i vore dage, er det tvingende nødvendigt, at man som kunstner eller band kommer ud at spille live, hvis man dels vil gøre opmærksom på sig selv, og dels vil forsøge at gøre musikken til en levevej.

På det punkt har ”Marie Mørk Quartet” allerede værdifuld erfaring fra et seks-ugers ophold på et luksushotel i Kina, hvor der blev givet koncert hver aften under opholdet.

– Den genre vi bevæger os i, er vildt sjov at spille live, fordi numrene bliver forskellige hver gang. Jazz-musik er baseret på improvisationer, så det bliver aldrig kedeligt og numrene bliver forskellige fra koncert til koncert, forklarer Marie Mørck.

Ved siden af den kunstneriske karriere går Marie Mørck på konservatoriet i Odense og underviser som timelærer på Frederiksberg Gymnasium, så musik præger i høj grad hendes liv.

– Det ultimative mål for mig er, at jeg kan få lov til at give mine egne koncerter. Nu kan jeg præsentere min egen musik, og det er et fint visitkort at have, også når jeg er ude for at synge mange andre ting. I Tyskland sælger de vildt mange cd’er, og i april tager vi efter alt at dømme til en messe i Bremen, slutter Marie Mørck.

Albummet ”Fooling Around” kan købes på cd og streames på Spotify