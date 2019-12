Bytteriet holder juleferie

Foto: Kulturhuset Pilegården

Brønshøjs nye byttestation åbnede i november i år og siden da har en masse lokalt legetøj byttet ejere. Nu holder bytteriet en velfortjent juleferie og vender tilbage med et nyt byttetema i 2020.

Af Redaktionen, redigeret

Det er både legetøj og brætspil, der har byttet ejere i den sidste tid ved indgangen til Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17. Har man ikke nået at kigge forbi, så kan det lige nås endnu. Torsdag d. 19. december er det sidste chance for at bytte sig til noget nyt brugt. Herefter bliver indholdet af Bytteriet doneret til Mødrehjælpen.

Bytteriet er et sted, hvor man kan stille og tage ting gratis. Et årshjul med skiftende temaer sikrer, at der byttes forskellige ting i løbet af året. Byttestationer er i øvrigt allerede et temmelig udbredt fænomen i større byer som Berlin og Amsterdam, hvor de kaldes “Give Boxes” eller “Swapping Stations”.

I Bytteriet på Brønshøjvej bliver der taget hul på 2020 med bytte af keramik, glas, tallerkener, bestik, vaser med mere, så har man noget liggende i gemmerne, så er det tid til at bytte. Man kan være med til at bytte næste tema i gang fra mandag d. 6. januar og bytteperioden varer frem til slutningen af februar.