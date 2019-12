”Den Nøgne Øl” gav fulde huse på Brønshøj Bistro

Forfatteren Christian Andersen præsenterede bogen ”Den Nøgne Øl” på Brønshøj Bistro tirsdag aften. Foto: Kaj Bonne

Tirsdag den 10. december havde bistroen besøg af den anerkendte, danske øl-skribent og forfatter Christian Andersen, som nøje havde udvalgt 8 danske julebryg, serveret med gode historier

Af Redaktionen, redigeret

Christian Andersen har sammen med brygmester og farmaceut Jens Eiken netop udgivet bogen “Den nøgne øl”. Bogen skal genrejse respekten for det gode pilsnerøl. I bogen er der interviews med verdens bedste pilsner-bryggere og anmeldelser af deres og mange andre bryggeres pilsnere. Aromaer og smage beskrives nøje, og bogen indeholder den hidtil mest tilbundsgående beskrivelse af pilsneren.

– Det er en fornøjelse, at få lov at dele ud af min passion og viden om øl i mit nærmiljø og samtidig ved et udsolgt event, siger Christian Andersen.

Brønshøj Bistro er blevet et samlingspunkt for mange i Brønshøj, Husum og omegn. Med en hjemlig og afslappet stemning, et godt værtskab og mad af høj kvalitet tiltrækkes folk til morgenkaffe, frokost, dates, mødregruppe og forretningsmøder. Om aftenen byder bistroen den travle familie velkommen til dagens ret eller danner rammerne til en perfekt aften med vennerne.

Brønshøj Bistro har for nylig fejret sin 1 års fødselsdag, og man har siden åbningen kunnet glæde sig over fulde huse og glade gæster.

Brønshøj Bistro har dette efterår inviteret til aftensmad og et inspirerende oplæg. 4 tirsdage er baglokalet i bistroen blevet fyldt op og forskellige emner er sat på dagsordenen; forældreskab i medgang og modgang, islamisk feminisme og smagninger på vin og øl, der forfører ved årets julebord.