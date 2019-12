Det nye årti skal skabe et grønt København i balance

Foto: presse

En nytårshilsen fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL)

Nytåret nærmer sig, og dermed kommer en naturlig lejlighed til både at se tilbage på, hvad 2019 har bragt os, og frem mod hvad vi skal forvente af både 2020 alene og det kommende årti.

I Enhedslisten er vi tilfredse med at være en del af årets budgetaftale. Det har betydet, at vi igen kan præge udviklingen af København. Som resultat skal der i Husum anlægges cykelsti på Gadelandet, så det i fremtiden bliver langt mere trygt for bløde trafikanter at komme rundt i nabolaget. Et ønske som blev vendt, da jeg besøgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg i sommer, og som der nu altså er fundet finansiering til.

Anlæggelsen af cykelstien betyder også, at man åbner op for muligheden for at kunne søge om midler fra Landsbyggefonden til at forbedre infrastrukturen i de omkringliggende almene boligområder, og den mulighed bør forfølges. Under mit besøg snakkede vi blandt andet også som frivillighedsprojekter, cykel- og gangstien Husumforbindelsen og visionen naturbyen. Vigtige emner som jeg i den grad støtter op om.

2020 står for døren, og for Enhedslisten handler det om at skabe et grønt København i balance. Vi skal løfte vores udsatte byområder, vi skal have gjort noget ved den massive og forurenende biltrafik, og vi skal prioritere naturen i byen, hvad enten det er i form af parker, træer eller grønne skybrudsløsninger. På den baggrund glæder jeg mig til det nye år, og jeg håber, at beboerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg vil tage del i at finde løsninger på disse problemstillinger.

Rigtig godt nytår.