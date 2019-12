Det sker i kirken uge 49

Kvindekoret Usmifka. Foto: Mette Alberg Iversen

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet.

Af Erik Fisker

Doo Wop i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 12. december, kl. 19.30 byder Tingbjerg Kirke på Langhusvej indenfor til en særlig oplevelse. Det erfarne, rytmiske kor Doo Wop synger danske og engelske pop-, soul- og julesange. Koret synger først numre fra deres almindelige repertoire af pop, soul og indie. Derefter følger en blanding af danske og engelske julenumre, og man kommer til at opleve den særlige stemning, når de 25 sangere fremfører både søde, stille numre og dramatiske, kraftfulde sange.

Der sluttes af i hyggeligt samvær mellem sangere og gæster, når kirken er vært ved ’en kop varmt’ efter koncerten.

Koncert med bulgarsk folkelighed

Man kan opleve den bulgarske folkelighed, når koret Usmifka giver gratis koncert i Bellahøj Kirke torsdag den 5. december, kl. 19.30. Usmifka betyder ”smil” og er et kor bestående af københavnske kvinder, der har specialiseret sig i bulgarsk korsang. I den bulgarske sangtradition er harmonierne tætte og klangene er både skarpe og inderlige. Der er lagt op til en helt særlig og utraditionel koncert, hvor korsatserne er både smukke og temperamentsfulde.

Brønshøj Spiser Sammen

Brønshøj Spiser Sammen er blevet en stor succes. Næste gang – og sidste gang i år – finder sted onsdag den 4. december, kl. 18.30 i Brønshøj Sognehus. Tag en ret, hjemmelavet eller færdigkøbt, med til den fælles buffet og deltag i fællesskabet. Drikkevarer kan købes. Tilmelding er ikke nødvendig.

Menighedssamfundets adventsgudstjeneste

Traditionen tro afholder Menighedssamfundet ved Brønshøj Kirke adventsgudstjeneste. Det sker tirsdag den 10. december, kl. 19.30 i Brønshøj Kirke. Her vil Ulla Morre Bidstrup, cand.theol. og uddannelsesleder på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, prædike. Efter gudstjenesten er er der kaffe med lotteri i Brønshøj Sognehus. Tilmelding er ikke nødvendig.

Årets sidste musikalske legestue

Lørdag den 7. december, kl. 10-12 inviterer Husum Kirke og Kirsten Thorup til årets sidste musikalske legestue. Der er musikalsk legestue i kirken den første lørdag i måneden kl. 10.00-12.00. Her kan 1-4-årige synge, danse, spille musik og lege sammen med deres voksne. Formiddagen rundes af med brød, frugt, te, kaffe, fri leg og snak. Legestuen er gratis, og tilmelding sker på www.husumkirke.dk.

Lucia i Husum Kirke

Der afholdes familiegudstjeneste med Luciaoptog i Husum Kirke søndag den 8. december, kl. 10.30, hvor det er 2. søndag i advent. Husum og Husumvold Kirkers Børne- og Juniorkor går Luciaoptog og synger smukke julesange, når sognepræst Bettina Birk Jensen holder gudstjeneste for hele familien.

Årets sidste fællessang i annekset

Tirsdag den 10. december, kl. 10-12 er der igen fællessang i ANX’et ved Husum Kirke med årets sidste fællessang. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup. Det er helt gratis.

Julekoncert fra middelalderen

Der afholdes julekoncert med Via Artis Konsort i Husumvold Kirke søndag den 8. december, kl. 16. Middelalderens julemusik har en helt særlig festlig, stemningsfuld og folkelig karakter, og med ADVENTUS præsenterer Via Artis Konsort et juleprogram sammensat af middelalderens toner. Det internationale ensemble består af Lene Høst Mees (sopran), Katerina Anagnostidou (slagtøj og vokal), Anne Marie Høst Morten (harpe og vokal), Lars Hedelius-Strikkertsen (citole og oud), Mogens Rasmussen (gamber) og Poul Udbye Pock-Steen (organetto, trehuls-fløjte og tromme). Fri entré.

”Unge Sammen” i Husumvold

Mandag den 9. december, kl. 17-20 mødes ”Unge Sammen” i Husumvold Kirkes nye fællesskab for unge voksne +18 med fælles madlavning og spisning og efterfølgende hygge. Tilmelding sker på sofie.husumvoldkirke@gmail.com senest fredagen inden.

Lucia i Husumvold

”Nu bæres lyset frem” – i Husumvold Kirke tirsdag den 10. december, kl. 17, hvor de største børn fra menighedsbørnehaven åbner Husumvold Kirkes familiegudstjeneste og sætter julestemningen, når de kommer ind med lys og Luciasang. Sognepræsterne sørger sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorff for, at gudstjenesten fortsætter i børnehøjde med sang og fortælling. Bagefter spises risengrød. Det er gratis og uden tilmelding.

Gudstjenester uge 49:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/12, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/12, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Tirsdag 10/12, kl. 19.30: Adventsgudstjeneste

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 8/12, kl. 10.30:

Familiegudstjeneste med Lucia v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/12, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 10/12, kl. 17: Spaghettigudstjeneste med Lucia v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 10/12, kl. 12:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/12, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/12, kl. 11:

Højmesse

Søndag 8/12, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/12, kl. 10:

Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen