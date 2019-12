Det sker i kirken uge 50

Julekoncert i Tingbjerg Kirke Torsdag den 12. december, kl. 19.30 indbyder Tingbjerg Kirke til julekoncert med Doo Wop, som er et rytmisk a capellakor med 25 engagerede og erfarne sangere. De synger et bredt rytmisk repertoire med fokus på alsidig kvalitetspop. Til koncerten synger de et blandet program med fokus på julemusik i 2. del […]

Af Erik Fisker

Julekoncert i Tingbjerg Kirke

Torsdag den 12. december, kl. 19.30 indbyder Tingbjerg Kirke til julekoncert med Doo Wop, som er et rytmisk a capellakor med 25 engagerede og erfarne sangere. De synger et bredt rytmisk repertoire med fokus på alsidig kvalitetspop. Til koncerten synger de et blandet program med fokus på julemusik i 2. del af koncerten. Koret ledes af dirigent Niels Bosworth.

Salg i Strikkecaféen

Vil man gerne glæde en lille pige eller dreng med en julegave, så kan strikkecaféens lille bamse, være en god idé. – Nogle gange er det de mindste ting, der fylder mest i hjertet, siger Peter Plys. For det er jo ikke altid, at det lige er en dyr eller stor gave, der gør mest lykke, når gaverne bliver pakket ud juleaften. Den strikkede bamse, varme sokker, sjaler, huer og luffer kan man købe i Bellahøj Kirke, når strikkecaféen sælger ud af strik, søndag den 15. december, kl. 14-16. Overskuddet fra salget går til Sognets Menighedspleje.

Vær med til at bære lyset frem

Søndag den 15. december kl. 16 er der Luciagudstjeneste for børn og voksne i Bellahøj Kirke. Det er muligt for alle børn at komme til at gå Lucia, hvis man møder op kl. 15 og øver før gudstjenesten med Anne Mette og Anette. Til gudstjenesten skal man blandt andet synge salmerne ”Dejlig er jorden”, ”Nu tændes tusind julelys” og høre historien om Lucia.

I år er Lucia samtidig sidste dag hvor ”kirkebillerne” deltager. ”Kirkebillerne” er sognets mini-konfirmander der går i 3. klasse. Efter gudstjenesten er der gratis gløgg/kakao og æbleskiver.

Julegudstjeneste for ældre i Bellahøj Kirke

Tirsdag den 17. december, kl. 11 er der julegudstjeneste for ældre i Bellahøj Kirke. – Alle er selvfølgelig velkomne, siger sognepræst Johanne Haastrup, det, der er anderledes er blot, at vi i modsætning til de andre gudstjenester i kirken bruger orgel, at man ikke behøver at rejse sig under gudstjenesten, heller ikke under nadveren, som jeg kommer rundt med. Der skal blandt andet synges nogle af de allermest kendte julesalmer.

Julemiddag i Fredagscaféen

Den traditionsrige juleafslutning for Fredagscaféen i Bellahøj Kirke nærmer sig med flæskesteg, flæskesvær, rødkål og hvide og brune kartofler på menuen, og ris a la mande med gevinst til den som finder mandlen. Derudover bliver der julequiz ved Asser Skude – hvor alle kan deltage.

Sognepræsterne Peter Møller Jensen og Asser Skude er værter ved den hyggelige julemiddag, som foregår i Bellahøj Kirke den 13. december fra 12-15. Julesalmer og julesange vil blive sunget – og forslag til julesalmer plejer at blive imødekommet. Middag koster 60 kr. og drikkevarer 15 kr. pr. glas/genstand. Tilmelding senest den 11. december på 24621930.

Babygudstjeneste i Brønshøj Kirke

Også i Brønshøj Kirke holdes babygudstjenester, hvor instruktør Christina Bovin gennem nogle år har stået for at undervise de allermindste og deres forældre i salmesang og sanglege. Søndag den 15. december, kl. 12 afholder hun sammen med sognepræst Peter Nejsum babygudstjeneste i kirken. Gudstjenesten markerer afslutningen på efterårets to hold, ligesom der åbnes for tilmeldingen til de nye hold, der begynder mandag den 13. januar. Nye interesserede i babysalmesang er altså også velkomne på søndag.

Andagt og morgenbrød

Torsdag den 12. december, kl. 9 er der igen morgenandagt i Husum Kirke efterfulgt af fællessang, kaffe og morgenbrød. Kirkens præster leder på skift morgenandagten. Denne uge ved sognepræst Frederik Teglberg Damm. Alle er velkomne.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Husumvold Kirke og sognepræst Stig Boel inviterer til årets sidste kirkebio torsdag den 12. december, kl. 19, hvor filmen ”Lady Bird” fra 2017 af instruktør Greta Gerwig vises. Christine ”Lady Bird” McPherson kæmper imod sin kærlige, påståelige og viljestærke mor, en sygeplejerske, der utrætteligt arbejder for at holde familien oven vande, da Lady Birds far mister sit job. Filmen giver et rørende indblik i de relationer og de idéer og det sted, vi kalder for hjem.

Stig Boel kommer med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk.

Årets sidste Fredagsmøde

Fredag den 13. december, kl. 14-16 er der andagt og Fredagsmøde med juleknas, julehygge og matiné. Som afslutning på årets fredagsmøder inviterer Husumvold Kirke til en underholdende eftermiddagskoncert efter andagten og kaffen – med opera- og musicalarier, nordiske julesange og lidt fra Messias. Matinéen er ved Lau Frederiksen (baryton), Nicolai Elsberg (bas) og Eva Maria Jensen (klaver).

Musik op til jul

Igen i år inviterer Husumvold Kirke til en stund med ro og fordybelse i den travle juletid. Tirsdag den 17. december, kl.16.30-17.30 spiller organist Eva Maria Jensen stemningsfuld musik fra mange århundreder akkompagneret af Nicolai Elsberg smukke stemme og englebilleder på skærmene i kirkerummet. Dæmpet lys, tændte stearinlys, musik og billeder sætter stemningen. Man kan komme og gå, som man har lyst. Sid ned, tag en kop kaffe med, og bliv opslugt af julefred.

Julekoncert med DVL

DVL Sangkoret med dirigent Bjarne Kiel inviterer til julekoncert i Husumvold Kirke onsdag den 18. december, kl. 19.30. Det bliver en aften med dejlige julesange, og bagefter er der kaffe og julehygge. Fri entré.

Gudstjenester

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/12, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Asser Skude

Søndag 15/12, kl. 16: Luciagudstjeneste v/ Asser Skude

Tirsdag 17/12, kl. 11: Ældregudstjeneste v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/12, kl. 10: Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/12, kl. 10.30: Højmesse med kirkefrokost v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/12, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 17/12, kl. 17: Gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/12, kl. 19: Blue Christmas v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/12, kl. 11: Højmesse

Søndag 15/12, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/12, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen