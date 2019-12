Din Betjent skaber nærhed og tryghed

Bevæbnet med varm kaffe, risengrød og en hyggelig snak mødte Nærpolitiet brønshøj- borgerne i øjenhøjde ved Husum Bypark onsdag eftermiddag. Foto: Kaj Bonne

Føler borgerne i Brønshøj og Husum sig trygge? Det vil Nærpolitiet og ”Sikker By” under Københavns Kommune gerne vide mere om. Derfor havde man sat de lokale beboere stævne ved Husum Bypark til en uformel snak om politiets synlighed i bydelen

Af Henrik Hvillum

Projektet ”Din Betjent” udgøres af lokale politibetjente, der skal bringe borgere og politi tættere på hinanden og styrke trygheden lokalt. Måske er det ikke alle i Brønshøj og Husum, der ved, at politiet gerne vil øge synligheden og give folk en følelse af, at den lokale politimand ikke er så langt væk.

Derfor havde man bevæbnet sig med varm kaffe og hjemmelavet risengrød, velvilligt og velsmagende lavet af Tingbjerg Pensionist Center, for at få lokket folk til at stoppe op på vej hjem fra arbejde eller på juleindkøb en råkold onsdag eftermiddag ved Husum Bypark.

Vil gerne lytte til borgerne

– Vi vil gerne sende et signal om, at vi er her, og at vi er nemme at få fat på, hvis man har brug for os. Vi er tre betjente fra denne sektor, som er mødt op, så folk kan lære os at kende. Der er intet alvorligt i arrangementet, så vi vil bare gerne tale om det, der optager folk: – Det kan være hvordan man forebygger indbrud, hvad gør vi ved utryghedsskabende unge, alkoholikere på gaden eller alle mulige andre ting. Det er bare vigtigt for os at signalere, at vi er her, forklarer Anders, som er politiassistent fra Lokalpolitiet Nordvest.

Helt konkret havde repræsentanter for ”Sikker By” taget et stort kort over bydelen med, så risengrødsgæsterne kunne udpege de områder, hvor de føler sig mest utrygge.

– Det overordnede samarbejde vi har med Københavns Kommune og Tingbjerg-Husum Partnerskab skal vise, at vi gerne vil lytte til borgerne, og måske er det på den baggrund nødvendigt at flytte vores fokus fra et indsatsområde til et andet. Derudover vil vi gerne have en god relation til folk i nærområdet, supplerer politikommissær Carsten Reenberg, Ud over varm kaffe, risengrød og en snak om tryghed havde et par unge lommepengejobbere fået til opgave at uddele gratis tænd/sluk-ure og hænge plakater op i de nærliggende opgange i forbindelse med arrangementet.

FAKTA

Partnerskabet Tingbjerg-Husum består af repræsentanter fra Københavns Kommunes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP København, og boligselskaberne fsb, SAB/KAB og AAB. Parterne har indgået en forpligtende aftale om at arbejde med at øge trygheden og reducere kriminaliteten i bydelen Tingbjerg/Utterslevhuse og den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet.

Kilde: Line Falk Tranberg