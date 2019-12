En festlig blå søndag i daginstitutionen Det Blå Univers

Cecilie Kiwi Dalgaard, leder af Det Blå Univers. Foto: gg

Husum Børnehus har skiftet navn til Det Blå Univers og findes på Frederikssundsvej 298, der siden 1943 har rummet børnehave for områdets familier. Daginstitutionen fik ny leder i sommers, og hun har startet både rum og faglighed forfra

Af Gitte Ganderup

Daginstitutionen på Frederikssundsvej ganske nær lyskrydset ved Husumvej har siden sommer udviklet og forandret sig kolossalt.

De blå balloner hvirvlede over den røde løber, som var rullet ud i anledningen af et festligt åbent hus i daginstitutionen med det nye navn og blå plankeværk forrige søndag, hvor alle var inviteret.

Daginstitutionen Husum Børnehus hedder nu Det Blå Univers og fik ny leder i sommers. Siden har alle de ansatte knoklet og arbejder stadig med at udvikle sig, få struktureret og løftet fagligheden. Det skulle fejres at de allerede er kommet godt på vej sammen med hele vores bydel.

– Det Blå Univers skal være for alle. Det skal være en daginstitution hvor alle kommer og hvor vi har fokus på fællesskab, venskab og relationer, siger Cecilie Kiwi Dalgaard som er den nye leder og som har 15 års ledererfaring på 0 – 6 års området.

Gode folk

Både de fysiske rammer og det pædagogiske arbejde er blevet udviklet.

– Det går rigtig godt. Vores arbejde går op i en højere enhed i samarbejde med forvaltningen, fortæller lederen som med fast interval holder møder med børne- og ungdomsforvaltningens pædagogiske konsulent om det pædagogiske arbejde, som hver dag foregår i daginstitutionen for at sikre at udviklingen er den rigtige.

– Personalet er rigtig dygtigt og nu rykker vi endnu mere frem, fortæller hun imens der bliver serveret kaffe og kagemand.

Nyt indhold

Det Blå Univers kan også ses på plankeværket på Frederikssundsvej, som lyser op med sin blå farve og havdyr.

Det er ikke det eneste som er forandret ved de fysiske rammer. Daginstitutionen er blevet ryddet op, frisket op og indrettet på ny, så der er plads til at være professionel og levere et højt niveau for alle børn.

– Vi har investeret i rammerne og arbejder med synlige skemaer og tydelig strukturer som betyder, at vi kan se hvordan vi udvikler os og hvor meget vi rykker fra gang til gang. Vi har en pædagogisk tanke med alt hvad vi laver for at komme i mål med at give børnene den bedste mulighed for en god, tryg, sjov og lærerig barndom, siger Cecilie Kiwi Dalgaard

Vores blå planet

Navneskiftet gælder ikke kun det overordnede, men også de tre vuggestuegrupper og børnehavegruppen som har fået nye navne fra havet.

Vuggestuegrupperne hedder nu Krabberne, Tanglopperne og Søstjernerne. Børnehavens børn kaldes havskildpadderne, indtil de er klar til at flyve videre i skole fra gruppen Flyvefiskene, som før-skolegruppen hedder.

– Vi har taget navn efter havet fordi vi har fokus på, at vi skal passe på vores planet. Og så fordi når jeg ser en havskildpadde svømme gennem havet tænker jeg, at sådan skal et børneliv også være. Den svæver afsted uden alt for meget larm og uden at det er alt for svært. Der er frihed og ro, siger Cecilie Dalgaard og tilføjer et ønske om at alle forældre i området vil kommer for at se institutionen og mærke stemningen.