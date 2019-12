En stille dag på kontoret da IF Stadion lammetævede Dalby

Uden at rulle sig helt ud vandt IF Stadion med hele 38-21 over Dalby i herrernes 2.division, pulje 3. Foto: Arkiv

Som ventet vandt IF Stadion over bundholdet Dalby G&IF med hele 38-21 i mændenes 2.divison, pulje 3. Med den sjette sejr på stribe holder man dermed trit med topholdet SUS Nyborg, som blot er ét point foran den ambitiøse Husum-klub efter første halvdel af sæsonen

Af Henrik Hvillum

Ofte er forventningspresset svært at håndtere, men der var ingen slinger i valsen hos cheftræner Thomas Schous tropper, som dominerede kampen fra start til slut mod en modstander, som i sin nuværende forfatning ikke har niveau til at spille i 2.division. En dramatisk åreladning i sommerpausen har betydet, at sjællænderne har tabt samtlige kampe i denne sæson.

IF Stadion kom ”hyggeligt” (cheftræner Thomas Schou’s udtryk – red.) fra land, og uden at spille sig ud kunne man gå til pausen med en føring på 17-10, trods et hav af brændte chancer. Hjemmeholdets målmand imponerede med en redningsprocent på 50%, hvilket er meget i denne sammenhæng.

To klassers forskel

Der blev dog strammet op i anden halvleg, og slutresultatet 38-21 var faktuelt Dalbys største nederlag af alle i denne sæson. Kampens store profil var nok engang Casper Wager, som blev topscorer med 15 mål. Uden Frederik Højer, som er bortrejst, og en række skadede profiler viste de gulblusede, at man har bredden til at kæmpe med om den absolutte topplacering i rækken.

-Størrelse, fysik og ”god arm” kunne de ikke forholde sig til, så der var nok både 20 kilo, kvalitet og to klassers forskel uden at forklejne Dalby, analyserede cheftræner Thomas Schou efterfølgende.

Første halvdel af sæsonen er dermed afsluttet, og drømmen om oprykning til 1.division lever i bedste velgående. Både fordi man selv har spillet stabilt og blot tabt en enkelt kamp, men også fordi topholdt SUS Nyborg har en række svære udekampe på østsiden af Storebælt foran sig i anden halvdel af turneringen, som indledes d.4 januar med en kamp mod Rødovre på udebane.

IF Stadion forventer i øvrigt at kunne præsentere en ny spiller i den kommende uge. Brønshøj-Husum Avis følger naturligvis sagen tæt…