Er Husum Support Danmarks bedste fangruppe?

Der er fest og farver, når Husum Suppport støtter deres helte i Københavnsserien. Foto: Privat

Husum Support har igennem en årrække stået på lægterne, når Husum Boldklubs bedste mandskab har tørnet ud i serierækkerne. Noget der er blevet bemærket i de danske fodboldkredse. Fangruppen er således blevet indstillet til Fanprisen i FodboldPrisen 2019.

Af Redaktionen, redigeret

FodboldPrisen 2019 hylder dansk fodbold på forskellig vis. Der er i alt 10 forskellige priser, hvor både klubber, trænere, spillere, fans og andre bliver hyldet. Prisen har ikke fokus på at vinde kampe, men derimod kærligheden til spillet.

Fangruppen, der gør det lidt sjovere at tage til lokalfodbold, har fået pæne ord med på vejen i deres kandidatur til Fanprisen.

– Hvis man tropper op i Husum Parken og de lokale helte spiller kamp, så kan man være sikker på at få en oplevelse. Husum Support har igennem flere år været trofast på lægterne med pyro, slagsange og godt humør. En støtte som er guld være for både klub og spillere, og som efterhånden er blevet kendt vidt og bredt – også udenfor København. Fanprisen og Husum Support er et perfekt match, En supportgruppe, der i den grad brænder for holdet og seriefodbolden. står der på Fodboldstudier.dk i indstillingen.

Klap på skulderen til nogle dedikerede fans

Søren Uhd Pedersen, stifter af Fodboldstudier, der står bag FodboldPrisen 2019, fortæller om indstillingen af Husum Supports indstilling.

– Hvis man har fulgt med omkring fodbolden i Husum igennem de sidste mange år, så er det svært at komme udenom deres fangruppe, Husum Support. Jeg synes, at indstillingen er et velfortjent klap på skulderen for deres store indsats omkring klubbens kampe.