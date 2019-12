Få din virksomhed med på den digitale mode

SPONSORERET INDHOLD: Det er blevet mere og mere almindeligt i Danmark at købe ting på nettet. Danskerne internet-shopper som aldrig før, og tendensen ser ud til, at den er kommet for at blive. Og det er der da også flere grunde til.

For det første er det blevet mere sikkert at handle på nettet. Sikkerheden er i top på nettet, og derfor er der ikke samme risici forbundet med internethandel, som der var for bare 10 år siden. Derudover er udvalget også større. Du kan finde stort set alt på nettet og endda sammenligne priser. Især en platform som Amazon er blevet hyppigt brugt. Det kan derfor være svært for virksomhederne at følge med. Ved at klikke her, kan du læse mere om markedsføring på Amazon.

Er der styr på din webshop?

En anden måde at gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig på er ved at opdatere din egen webshop. Fungerer den optimalt, og er den professionelt lavet, har du større chancer for at få kunder i butikken. Her er overskuelighed og brugervenlighed to, vigtige komponenter. Når der skal bestilles varer på internettet, er det vigtigt, at bestillingen foregår problemfrit. Derudover er layoutet heller ikke uden betydning. Et godt layout er med til at give et godt førstehåndsindtryk hos kunden.

Er det danske byggemarked også truet af Amazon?

En af ulemperne ved at bestille ting over Amazon er, at der kan komme told og moms på. Dette er der dog ingen risiko for, så længe du bestiller for under 80 kroner. Dette skyldes, at Amazon endnu ikke har åbnet op på det danske marked. Men der har svirret en del rygter om, at det er på vej. Derfor er det godt allerede nu, at få styr på din virksomheds webshop. For der er ingen tvivl om, at en dansk Amazon-afdeling vil få stor indflydelse på byggemarkedet. Se mere her.