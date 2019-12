Fælles om bydelen

Foto: ef

Nytårshilsen fra børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Jeg er selv vokset op i Tingbjerg, og jeg ved, at selvom vi er kommet langt, så er det stadig ikke alle børn i byen, der har lige muligheder.

For mig som børne- og ungdomsborgmester og som socialdemokrat er det netop arbejdet med mere lige muligheder for alle børn, det vigtigste af alt. Hvis social ulighed ikke skal bæres videre fra generation til generation, skal vi insistere på, at alle børn får et solidt afsæt helt fra starten. De første 1000 dage er de vigtigste i et barns liv, så når de små børn kommer i vuggestue, er det helt afgørende, at de møder dygtige ansatte, der kan hjælpe og støtte dem i deres udvikling – uanset om de kommer fra et hjem med mange eller få ressourcer.

Vores dagtilbud er i konstant udvikling og tæt på alle børn kommer i vuggestue – det er godt. Der er også en høj kvalitet, og når der er problemer, gør vi noget ved det. I 2019 blev der sat fokus på kvaliteten af vores dagtilbud. Vi har et tilsyn, der får problemerne frem i lyset, og vi har nu også vedtaget en hurtig og konsekvent opfølgning, så vi retter op, når der er behov – altid i tæt samarbejde med forældrene. Jeg glæder mig for eksempel til at besøge Det Blå Univers, der med ny leder og godt samarbejde igen har fået fuld fokus på faglighed, fællesskab og venskab.

Skolebørnene i alle dele af byen klarer sig også rigtig godt med gode karakterer og folkeskolen som førstevalg for de fleste. Det er ikke en selvfølge, at skoler og dagtilbud er på en god kurs. Fra politisk hold kan vi sørge for penge til at bygge og renovere, til at ansætte dygtigt personale og sørger for ordentlige rammer. Men det er i lokalområdet, at det virkelige arbejde ligger, hvis vi skal have flere med.

Det er forældrene, der engagerer sig i deres børns liv – måske i skolebestyrelsen, i idrætsforeningen eller ved at komme og bakke op om sommerfesten eller legepladsdagen. Det er her vi knytter de bånd mellem institutioner, forældre og børn, som kan være med til at løfte hele lokalområdet. Det er i samværet og samarbejdet, at vi for alvor kan gøre en forskel.

Godt Nytår.