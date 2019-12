Fremgang at spore

Trods et nederlag på 0-3 var det alligevel en flot tilfredse Brønshøjspillere, som gjorde status efter en træningskamp mod bundholdet i Nordic Bet-ligaen (1.division), FC Roskilde

Af Redaktionen, redigeret

Først og fremmest var selve resultatet ”et fald fremad” i forhold til mødet med samme modstander i en tilsvarende træningskamp i sommer, som sluttede med et nederlag på 0-4. For det andet var det et svækket Brønshøj-mandskab, som på grund af skader og sygdom måtte stille op med en lang række spillere fra andetholdet.

Den første scoring faldt efter 16 minutter, da Souheib Dhaflaoui kunne sparke bolden forbi målmand Kasper Vilfort. Samme Dhafloui burde i øvrigt have fordoblet føringen kort efter, men på utrolig vis lykkedes det ham at brænde den store chance, rapporterer Brønshøj Boldklubs udsendte medarbejder Christian Haslund. Senere kom Brønshøj bedre med i kampen, men sore tilbud til Kevin Bechmann Timm og Nicolai Clausen blev ikke omsat til scoringer, og i stedet øgede Kyle McLagan til 2-0 på et langskud midt i anden halvleg. To minutter senere fastsatte Nicolai Jessen slutresultatet til 3-0 til udeholdet.

Næste træningskamp er d. 18. januar hjemme mod Skovshoved.

Julebanko!

Vi nærmer os julen, og derfor er det igen blevet tid til julebanko i Brønshøj Boldklub. Vi sørger for gløgg samt pebernødder, og så får du mulighed for at købe æbleskiver, mens du forhåbentlig vinder en præmie eller to.

Så tag fat i vennerne og veninderne, når vi rigtig skal jule og spille banko torsdag den 5. december kl. 18.30 på Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Køkkenet i klubhuset serverer også varm mad, nemlig flæskesteg med hvide og brune kartofler, rødkål og agurkesalat samt brun sovs.

Det hele for kun 60 kr.

Brønshøj – FC Roskilde: 0-3 (0-1)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort (46. Nicolaj Fallentin) – Nico, Jacques Bang Sørensen, Nicolai Clausen, Simon Richter – Seyid Yildiz (24. Tobias Dumanski (70. Youssef Khayat)), Frederik Emil Andersen, Gustav Therkildsen, Festim Mustafi, Mathias Betzer (70. Rasmus Zinck) – Kevin Bechmann Timm

Mål:

0-1: Souheib Dhaflaoui (16.)

0-2: Kyla McLagan (67.)

0-3: Nicolai Jessen (69.)

Advarsler:

Brønshøj: Nico (52.)

FC Roskilde: Souheib Dhaflaoui (38.) og Nicolai Jessen (45.)

Udvisninger:

Brønshøj: Ingen

FC Roskilde: Dawda Ngum (81.)