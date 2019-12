Gode gaver…

Tak til Brønshøj-Husum Avis for bladets artikel om den 7. december - tændingen af Københavns ’højeste juletræ’ – Brønshøj Vandtårn med sine 34 meter.

Af Finn Gunst

Udover højden bød ’træets fod’ ind med gaver i form af – smukke lyde fra kor, instrumentkunstnere og fælles sang.

I den sammenhæng har jeg glædet mig over nogle skoleklasser, der i disse klimatider glædede hinanden og omgivelserne med – via indkøb af genbrugs-tøj + genbrugstrommer at rytme sig gennem en lokal bys centrum og ikke mindst forbi plejehjemmet, hvis beboere åbnede deres vinduer for at lytte med.

Dette til inspiration !!

For julen er andet end FYSISKE gaver…

Glædelig jul og det kommende lysere solhverv.